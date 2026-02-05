Profesorul din Argeș, în vârstă de 64 de ani, cercetat pentru sărutarea unei eleve de 13 ani a fost arestat preventiv

Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din județul Argeș, cercetat după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Argeș a admis contestația formulată de procurori.

Inițial, Judecătoria Câmpulung a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung privind arestarea preventivă și a dispus măsura arestului la domiciliu. Decizia a fost însă contestată de anchetatori.

Tribunalul Argeș a desființat încheierea instanței inferioare, a rejudecat cauza și a admis propunerea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a cadrului didactic. Mandatul de arestare preventivă a fost pus în aplicare de polițiști.

Bărbatul a fost reținut în data de 31 ianuarie, după ce mama unei eleve a sesizat autoritățile. Potrivit acesteia, fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost sărutată de profesor pe obraji și pe buze, incidentul având loc pe holul unității de învățământ.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta.