Motociclist căzut într-o râpă din Munții Iezer-Păpușa. Intervenție dificilă a salvamontiștilor

Salvamont Argeș a intervenit duminică, 12 iulie, în masivul Iezer-Păpușa pentru salvarea unui motociclist căzut într-o râpă în zona muntelui Văcarea.

Echipele din cadrul formației Salvamont Câmpulung, aflate în serviciu la Baza Salvamont Voina, au fost solicitate să acorde primul ajutor victimei.

„Salvatorii montani acționează într-o zonă dificil accesibilă, folosind echipamente specifice de salvare din teren accidentat, pentru stabilizarea și evacuarea victimei în cele mai bune condiții de siguranță. Misiunea este în dinamică, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea intervenției”, explica, în urmă cu doar câteva ore, Salvamont Argeș.

Motociclistul a refuzat transportul la spital

Salvamontiștii au reușit să ajungă la motociclist și i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului.

„Acesta a refuzat să meargă la spital. Salvatorii montani au ajuns cu victima la Baza Salvamont Voina și de acolo a fost preluat de aparținători”, a anunțat ulterior Salvamont Argeș.

Salvatorii montani din Argeș le reamintesc tuturor celor care aleg traseele montane sau drumurile alpine să își adapteze deplasarea la condițiile din teren, să poarte echipament adecvat și să nu își depășească nivelul de experiență.



