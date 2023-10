Mobilizare impresionantă a medicilor pentru a-l salva pe tânărul grav rănit la Raliul Câmpulung: „S-au chinuit ore întregi”

Un spectator care asista la Trofeul Câmpulung Muscel 2023, ultima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, a fost grav accidentat, sâmbătă 21 octombrie, murind în ciuda eforturilor mari ale medicilor, chiar înainte să fie transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca.

Sâmbătă 21 octombrie, în a treia manșă de antrenamente a Trofeului Câmpulung Muscel, într-un viraj de stânga, pilotul Claudiu Ciucă a părăsit carosabilul și mașina de concurs a intrat într-o zonă interzisă publicului, oprindu-se într-o altă mașină, parcată pe un drum secundar, accidentând un spectator care nu a respectat indicațiile de securitate și a rămas totuși în acea zonă. Zona era semnalizată „Interzis Spectatori” și balizată.

Bărbatul care a fost lovit de o mașină de curse într-un loc interzis accesului public nu a mai fost transportat la București. După ce a plecat stabilizat de la Spitalul Municipal Câmpulung, pe drumul spre stadion, unde era așteptat de elicopterul SMURD, starea victimei s-a agravat. În ciuda eforturilor depuse la fața locului de către personalul medical de a-l resuscita, timp de peste 45 de minute, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Victima implicată în incidentul auto de la etapa de la Câmpulung la Viteză în Coastă și-a pierdut viața. Având în vedere acest nefericit eveniment, organizatorii, în acord cu Federația Română de Automobilism Sportiv, au decis anularea competiției de duminică, 22 octombrie.

Federația Română de Automobilism Sportiv a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

Consilier personal al primarului Elena Lasconi de la Câmpulung, medicul Andrei Aron a descris, într-o postare tulburătoare pe Facebook, mobilizarea emoționantă a medicilor de la Spitalul Câmpulung Muscel, medici pe care i-a sunat după ce la rândul său fusese apelat de către organizatorii raliului.

„Când am fost sunat de organizator am plecat de acasă și am început sa dau telefoane, toți mi-au răspuns, am anunțat ce urmează să vină la spital. Când am ajuns la spital (fac 3 minute de acasă pana acolo) deja începeau să vină doctorii. Unii de acasă, unii din spital, tot personalul de la compartimentul de primit urgente se pregătea. A venit al doilea medic urgentist de acasă (nu era de gardă, nu avea nicio obligație să vină), medicul de ATI (de acasă), medicul chirurg de garda deja era pe rampă,un alt medic chirurg care nu era de garda deja fusese sunat și anunțat ca e posibil sa fie nevoie de încă două mâini (și venea), medicul ortoped a venit de acasă,medicul radiolog a venit de acasăa. Toate aceste lucruri s-au întâmplat înainte sa ajungă ambulanța pe rampa spitalului (vorbim de minute). După sosirea ambulanței toți acești oameni au devenit o echipa unită de profesioniști. Am văzut cu ochii mei cum acești oameni devin soldați pe un front unde lupta se duce cu moartea și din păcate aceasta luptă este nedreaptă de cele mai multe ori”, spune medicul Andrei Aron.

„Părea că totuși există o șansă”

Ulterior, medicii au făcut eforturi supraomenești pentru a îl salva pe tânărul foarte grav rănit.

„Speranțele erau mici, foarte mici, toți veneau și se vedea pe fețele lor ca acest om nu are șanse. Chiar și așa au zis să facă tot ce se poate face pentru el, și au făcut. Au întrat în câteva minute cu el în sala de operație, toată lumea alerga, toată lumea aducea lucruri, unii strigau alții aruncau lucruri dintr-o parte în alta. Au muncit, s-au chinuit ore întregi să readucă pe monitoarele de funcții vitale un semn că poate totuși câștiga lupta. Primele semne de stabilitate apăruseră, părea că totuși există o șansă. Atunci toți cei care nu eram în sala de operații am început să sunam și să cautam soluții să transferam cu elicopterul pacientul la Spitalul Floreasca. Totul s-a mișcat repede, DSU a răspuns prompt, în 7 minute elicopterul putea sa fie ridicat în aer. Dar, vine partea pe care eu o consider nedreaptă și pe care o urăsc când aude de ea, trebuia primit acceptul de la Floreasca”, precizează doctorul Andrei Aron.

”Viața este extrem de fragilă, bucurați-vă de ea, îmbrățișați pe toți cei dragi”

Toți medicii au început să sune, să caute pe cineva care să accepte să se facă acest transfer. Cu greu, norocul a fost de partea medicului ortoped, s-a obținut acest transfer. În acel moment medicii aveau toate căile posibile să trimită victima undeva unde să fie preluat de alt tip de spital care ar fi putut să ii trateze traumatismele foarte grave pe care le avea. Singura condiție era să reziste, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Medicii SMURD nu au mai reușit să îl mențină stabil la momentul preluării pe elicopter fiind extrem de fragil.

„Nimeni nu vorbește despre acești oameni, după un astfel de eveniment se caută vinovați și cam atât. Am observat de-a lungul timpului ca medicii sunt primii priviți ca vinovați, dar nimeni nu vede ce se întâmplă acolo și prin ce trec acești oameni”, adaugă Andrei Aron, care în postarea sa i-a nominalizat pe toți cei care au făcut tot ce se putea pentru acel tânăr.

„Viața este extrem de fragilă, bucurați-vă de ea, îmbrățișați pe toți dragi pentru că niciodată nu se știe cum și când se poate termina”, și-a încheiat postarea emoționantă doctorul Andrei Aron.