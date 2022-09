Spectator în scaun cu rotile, spulberat de un bolid la o cursă de mașini în județul Suceava

Un accident grav a avut loc duminică, 25 septembrie, la o cursă de mașini pe Aerodromul Floreni, județul Suceava. Un spectator aflat în scaunul cu rotile a fost lovit de o mașină scăpată de sub control.

Pe imaginiile filmate de un spectator se vede cum autovehiculul derapează și intră în spectatorii de pe marginea pistei. Toți reușesc să se ferească, cu excepția unei persoane în scaunul cu rotile, care a fost lovită în plin.

Victima a fost rănită grav și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Mihai Leu, accident la Super Rally Târgu Mureş

La raliuri și cursele de mașini, accidentele sunt la ordinea zilei. A pățit-o și cunoscutul pugilist și pilot Mihai Leu, care, pe 2.07.2022, a scăpat maşina de sub control în cadrul Super Rally Târgu Mureş şi a lovit un gard care a căzut peste mai mulţi oameni şi a rănit un copil la picior.

„Am pus frână, înainte de un viraj, a plecat maşina foarte tare pe frânare, am încercat să redresez, dar nu am reuşit în măsura în care am sperat. Am lovit un gard şi acel parapet s-a dus peste câţiva oameni, din păcate un copil este lovit. Are o tăietură la picior. Am vorbit cu mama lui, era puţin speriat. Îmi pare nespus de rău, este ceva incredibil. Sper să ne împrietenim, asta e cel mai frumos, să îi fac şi eu un cadou. El, săracul, de asta a venit la cursă, să vadă maşinile. Am vorbit şi cu părinţii lui", a declarat presei pilotul.