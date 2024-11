Halucinant. Elevii medaliați la Campionatul Mondial de Robotică nu pot primi burse de excelență. Cine le blochează accesul la premii

În primăvara acestui an, echipa de robotică WATT’s UP de la Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel obținea mențiune la Campionatul Mondial de Robotică. O performanță nerecunoscută deocamdată de autorități.

FIRST Tech Challenge România, practic Campionatul Național de Robotică, este cea mai mare competiţie de robotică dedicată liceelor din România. Aceasta este organizată de către asociaţia Naţie prin Educaţie, în parteneriat cu BRD şi este afiliată organizaţiei internaţionale FIRST. Iar echipa de la Colegiul Național „Dinicu Golescu” a devenit în primăvara acestui an pentru a patra oară campioană națională, calificându-se la Campionatul Mondial de Robotică de la Houston-Statele Unite, unde a obținut mențiune, respectiv trofeul „Jemison Division Finalist Alliance”.

Colegiul „Dinicu Golescu” și autoritățile s-au mândrit cu această performanță a echipei ce are în plus și patru titluri de campioană națională. Numai că atunci când a fost vorba să le aprobe dosarele pentru acordarea burselor de excelență olimpică, instituția de învățământ i-a respins tocmai pe cei care i-au adus glorie, spunând că dosarul este incomplet. Iar problema nu s-a deblocat nici după ce au fost trimise documentele suplimentare și justificative cerute.

Revenind la situația incredibilă de la Câmpulung Muscel, pe 20 septembrie 2024, profesoara Adriana Bădescu, mentorul echipei de robotică WATT’s UP, a depus cerere la Ministerul Educației, solicitând analizarea documentelor atașate și încadrarea elevilor la bursa de excelență olimpică I. Pe 27 septembrie 2024, Ministerul Educației i-a trimis un răspuns prin care recomanda ca elevii să depună o cerere la unitatea de învățământ în primele 25 de zile calendaristice de la începerea anului școlar.

Pe 8 octombrie 2024, Inspectoratul Școlar Argeș a concluzionat că unitatea de învățământ, prin Comisia de Management a Burselor, ”trebuie să verifice dacă documentele depuse de elevii participanți la Campionatul Mondial de Robotică ”First Tech Challenge” de la Houston, pentru acordarea bursei de excelență I, corespund prevederilor legislative pentru a fi luate în calcul pentru acordarea burselor de excelență olimpică I”.

Pe data de 16 octombrie 2024, Comisia de burse a prezentat Consiliului de Administrație al Colegiului National ”Dinicu Golescu” referatul în care cererile celor 14 membri ai echipei de robotică sunt respinse. Reprezentanții cadrelor didactice si reprezentanții comunității locale din Consiliul de Administrație au respins în unanimitate această solicitare de burse de excelență olimpică, cerând completarea dosarului pentru clarificarea locului obținut și sprijinirea elevilor în demersului lor pentru obținerea burselor.

„Sper ca răspunsurile noastre să ducă la un răspuns corect”

„Am trimis la Asociația Nație prin Educație o cerere să echivaleze medalia obținută de noi conform noilor cerințe și în data de 30 octombrie 2024 am obținut și acest document pe care elevii l-au depus la secretariat în data de 5 noiembrie 2024. Trebuie menționat că aceasta competiție are un alt format decât competițiile desfășurate la noi în țară și este uneori greu de înțeles dacă nu ești familiarizat cu modul de desfășurare, cu sistemul de clasificare, cu premiile si medaliile acordate. Competiția a fost introdusa recent în lista concursurilor agreate de minister, confuziile sunt inerente in aceste cazuri. Sper că eforturile noastre să ducă la un răspuns corect din partea comisiilor abilitate”, a declarat profesoara Adriana Bădescu pentru ”Adevărul”.

Un argument în plus în favoarea elevilor este că Ana Maria Cojocaru o componentă a echipei de robotică a fost admisă fără examen la Politehnica București pentru performanța obținută în Statele Unite în aprilie 2024 alături de colegii săi de echipă.

Mai trebuie spus că inclusiv organizatorii Campionatul Mondial de Robotică din America au certificat în scris performanța obținută de către echipa de robotică WATT’s UP de la Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel.

”E un lanț al slăbiciunilor”

”Adevărul” a vorbit și cu Magdalena Dorcioman, directoarea Colegiului Național ”Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel.

”Nu putem comenta situația deoarece așteptăm răspunsul ministerului”, a precizat pentru ”Adevărul” Magdalena Dorcioman.

”Adevărul” a solicitat un punct de vedere și Inspectoratului Școlar Argeș vizavi de această problemă ce trenează, în timp ce elevi de excepție sunt privați de burse pe care le merită cu prisosință.

”Cunoaștem situația, am discutat și cu doamna directoare de mai multe ori. Există o lipsă de comunicare între cei care au organizat competiția din America și Ministerul Educației. Nu există rea voință din partea instituției de învățământ, care a făcut două adrese către Ministerul Educației. Iar Ministerul Educației nu a dat până acum un răspuns oficial. Și nu putem să facem asimilarea rezultatelor fără un răspuns oficial de la București. Dacă Ministerul ar răspunde că se face o asimilare, nu ar mai fi vreo problemă. Aveți dreptate, nu e firesc ce se întâmplă. E un lanț al slăbiciunilor”, a declarat pentru ”Adevărul” Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct.

”Adevărul” a solicitat un punct de vedere și Ministerului Educației privind această situație revoltătoare ce trenează. Și culmea e că Ministerul Educației, deși a primit documente și adrese de la instituțiile din Argeș, pasează răspunderea către autoritățile de acolo.

”Pentru a vă putea răspunde în cunoștință de cauză vom solicita detalii Inspectoratului Școlar Argeș. Este un caz punctual și în lipsa unor informații clare pe acest subiect nu ne putem pronunța”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației pentru ”Adevărul”.

Deși atât Colegiul Național ”Dinicu Golescu”, cât și Inspectoratul Școlar Argeș au trimis adrese și solicitări la Ministerul Educației pentru clarificarea acestei probleme, oficialii din București nu au răspuns până acum.

Un paradox halucinant într-o Românie a constrastelor flagrante în educație. O Românie în care în anul școlar trecut sute de elevi cu medii de 3 și 4 au primit burse fără vreo problemă.