Video Administratorii unei firme din Sectorul 2, sancționați pentru aruncarea ilegală a deșeurilor. Rareș Hopincă: „Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că reprezentanții unei societăți comerciale surprinși aruncând ilegal deșeuri pe domeniul public au fost amendați cu 60.000 de lei de polițiștii locali.

„️Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată pentru aruncarea deșeurilor pe domeniul public! Reprezentanții unei societăți comerciale au fost surprinși în timp ce aruncau ilegal deșeuri pe spațiul public.

Un gest sfidător, lipsit de orice urmă de responsabilitate față de comunitatea în care trăim. Pentru această faptă, polițiștii locali au aplicat o sancțiune în valoare de 60.000 lei”, transmite primarul de sector pe rețelele de socializare.

De asemenea, Hopincă adaugă că, tot pe baza sistemului de monitorizare video, a fost identificat un autoturism folosit pentru descărcarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții pe domeniul public.

„Persoana responsabilă a fost sancționată conform OUG 92/2021, iar autoturismul folosit la săvârșirea contravenției a fost confiscat. Este o măsură fermă, dar necesară, mai ales în contextul în care persoana fusese sancționată anterior pentru același tip de comportament”, a adăugat acesta.

Așadar, primarul subliniază astfel de exemple negative sunt încă prea dese. Respectul față de Sectorul 2 și față de cei care locuiesc aici pornește de la comportamentul fiecăruia.

„Atunci când acesta lipsește, intervenim ferm și sancționăm fără ezitare. Monitorizăm tot sectorul, iar amenzile sunt drastice. Comunitatea merită respect, iar noi ne asigurăm că îl primește”, încheie Hopincă.