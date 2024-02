Tezaur de monede vechi, găsite într-o pădure din Gorj de doi tineri detectoriști. „Erau într-un colț liniștit al pădurii“

Doi tineri pasionați de arheologie au descoperit în zona de nord a județului Gorj, cu ajutorul detectoarelor de metale, un tezaur monetar: 74 de monede din argint vechi de mii de ani, reprezentând 43 de tetradrahme (Thasos) și 31 de denari (republicani).

Viorel Vilău, directorul Servicii Publice Locale din cadrul Primăriei Rovinari, și prietenul său, Vasilică Ivașcu, au găsit recent monedele cu o vechime de câteva mii de ani acest tezaur, care a fost predat Direcției pentru Cultură Gorj, iar obiectele vor fi evaluate de specialiștii Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu.

Cei doi tineri au predat monedele la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj: „S-a întocmit un proces - verbal, au fost fotografiate, după care am mers împreună la Muzeul Județean de Istorie Gorj și predate, urmând să se facă o evaluare. Noi păstrăm doar partea de documente“, a spus Pompiliu Ciolacu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Gorj.

„Cea mai frumoasă experiență a vieții noastre“

Viorel Vilău a povestit cum a găsit monedele: „Împreună cu prietenul meu Vasi, am hotărât să petrecem o duminică perfectă în mijlocul naturii, pe data de 11 februarie 2024, într-o pitorească pădure din nordul județului. În jurul orei 14:00, am plecat într-o escapadă revigorantă, dorind să ne destindem după o săptămână agitată la serviciu. Pe măsură ce ne plimbam în lumina blândă a după-amiezii, la orele 16:00, ziua noastră a prins conturul celei mai frumoase experiențe a vieții noastre. Într-un colț liniștit al pădurii, am descoperit un tezaur monetar cu adevărat remarcabil. Acolo, sub frunzele căzute și razele soarelui de iarnă, am găsit nu mai puțin de 43 de tetradrahme de tip Thasos și 31 de denari republicani“.

O importanță extraordinară pentru județul Gorj

Viorel Vilău a mai povestit, pentru Radio Infinit, că descoperirea este foarte importantă pentru județul Gorj.

„Cu responsabilitate și respect față de patrimoniul cultural, am predat aceste monede valoroase către Direcția Județeană pentru Cultură. Astfel, această descoperire se dovedește a fi de o importanță extraordinară pentru județul Gorj, fiind, poate, cea mai semnificativă din ultimul deceniu. Este o poveste despre conexiunea noastră cu istoria, despre frumusețea simplă a naturii și despre bucuria unui moment în care timpul pare să se oprească. O duminică memorabilă, în care am adăugat nu doar amintiri frumoase, ci și o mică bucată din trecutul nostru colectiv în patrimoniul județului”, a precizat Vilău.