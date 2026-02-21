Ce trebuie să faci pentru a curăța rapid și în siguranță parbrizul înghețat. Obiceiurile care pot face mai mult rău decât bine

Dincolo de disconfort, un parbriz înghețat reprezintă și un risc major pentru siguranța rutieră, dacă nu este curățat corect. Specialiștii oferă câteva soluții simple și eficiente pentru șoferi.

Cele mai sigure metode pentru curățarea parbrizului înghețat

Pornirea motorului și folosirea sistemului de dezaburire

Una dintre cele mai eficiente și sigure soluții este utilizarea sistemului de dezaburire al mașinii. Motorul trebuie pornit, iar dezaburitorul setat la temperatura maximă. Aerul cald va înmuia treptat stratul de gheață, facilitând îndepărtarea acestuia.

Racletă din plastic, nu obiecte metalice

După ce gheața începe să se desprindă, se recomandă folosirea unei raclete din plastic. Obiectele metalice pot zgâria sau chiar crăpa parbrizul. În lipsa unei raclete, un card de plastic poate fi o soluție de moment, dar destul de eficientă.

Apă călduță, nu fierbinte

Deși pare o soluție rapidă, turnarea apei fierbinți pe parbriz poate provoca șoc termic și fisuri în sticlă. Dacă se folosește apă, aceasta trebuie să fie doar călduță. Specialiștii recomandă, însă, mai degrabă soluții speciale de dezghețare.

Spray-uri de dezghețare

Spray-urile sunt concepute special pentru a topi gheața fără a afecta sticla. Acestea pot fi cumpărate din comerț sau preparate acasă, dintr-un amestec de apă cu alcool izopropilic sau oțet.

Husă pentru parbriz

Pentru prevenție, șoferii pot folosi huse speciale pentru parbriz. Acestea se montează seara și împiedică formarea gheții peste noapte, economisind timp dimineața.

Greșeli frecvente care trebuie evitate

Specialiștii avertizează că anumite obiceiuri pot face mai mult rău decât bine:

- folosirea apei fierbinți, care poate crăpa sticla;

- utilizarea uneltelor metalice, ce pot zgâria parbrizul;

- forțarea ștergătoarelor înghețate, riscând defectarea acestora sau a motorului.

Vizibilitatea redusă din cauza gheții poate duce la accidente grave, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să acorde câteva minute în plus pentru a porni la drum în condiții optime.