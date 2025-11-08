Trei tinere franțuzoaice, arestate pentru planificarea unui atac la Paris

Trei femei radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.

Trei tinere radicalizate, cu vârste de 18, 19 și 21 de ani, au fost arestate sub suspiciunea că planificau un atac la Paris, în contextul în care săptămâna viitoare se marchează 10 ani de la atacurile soldate cu 130 de morți în sala Bataclan și alte locații din capitala Franței, cele mai grave atentate teroriste din istoria recentă a țării.

Cele trei femei sunt cercetate din 10 octombrie pentru „participare la o asociere teroristă în vederea pregătirii de crime împotriva persoanelor”, a informat Parchetul Național Antiterorist (PNAT). Ținta lor nu era precis definită, dar intenția era de a ataca baruri sau săli de concert, adică locuri cu mulți oameni.

Suspectele, toate de naționalitate franceză, au fost arestate la Lyon, Vierzon și Villeurbanne și plasate în arest preventiv pe 8 noiembrie. Potrivit Le Parisien, ele se declară salafiste și își petrec majoritatea timpului închise în case, urmărind pe Snapchat, TikTok și Telegram materiale de propagandă jihadistă, purtând niqab complet când ies afară.

Tânăra de 19 ani, considerată „creierul grupului”, este șomeră și a abandonat școala după liceu. Discuțiile ei cu un islamist au permis DGSI să descopere planul, incluzând achiziția unei mitraliere Kalașnikov și fabricarea de centuri explozive. Întâlnirile dintre cele trei suspecte au întărit convingerea autorităților că ar fi putut trece la acțiune.

Avocatul suspectei celei mai în vârstă a declarat: „Ancheta va permite cu siguranță să se facă distincția între adevăr și fals. Ca întotdeauna, trebuie să ne ferim de concluzii pripite.”

Jean-Baptiste Riolacci, avocatul celei mai tinere fete, a adăugat: „Rămâne de stabilit dacă declarațiile făcute constituiau o amenințare serioasă sau, aşa cum se poate presupune, încercări zadarnice și nefericite ale unei fete foarte tinere de a ieși din singurătatea ei.”

Ancheta continuă pentru a clarifica intențiile reale ale inculpatelor, gradul de avansare al planului și capacitatea lor de a-l pune în aplicare. Toate cele trei contestă acuzațiile privind pregătirea atentatului.