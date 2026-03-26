Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Patru bărbați, reținuți după ce au împușcat 9 animale într-o partidă ilegală de vânătoare. Printre ei este și un fost campion la tir sportiv

Nouă cervide au fost împușcate într-o partidă ilegală de vânătoare pe fondul Păușa, Bihor. Patru bărbați au fost reținuți, iar prejudiciul este estimat la 250.000 de lei. Printre suspecți se află și un fost campion la tir sportiv.

Nouă animale au fost ucise FOTO Arhivă

O partidă ilegală de vânătoare s-a transformat într-un adevărat măcel pe unul dintre cele mai bogate fonduri cinegetice din Bihor, cel din Păușa: nouă căprioare și cerbi au fost împușcați, iar carnea a fost tranșată pentru valorificare. Patru bărbați au fost reținuți de polițiști, prejudiciul fiind estimat la 250.000 de lei, iar printre suspecți se află și un fost campion la tir sportiv, scrie Bihoreanul.

Cazul a avut loc în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, pe fondul cinegetic Păușa, în comuna Nojorid, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor.

Cei patru bărbaţi – cu vârste între 22 și 49 de ani, din Husasău de Tinca și Oradea - ar fi acționat între orele 20 și 7, folosind o armă letală cu glonț deținută legal de unul dintre ei. Nici unul nu figura, însă, ca deținând vreo autorizație de vânătoare pentru fondul respectiv.

Potrivit anchetatorilor, în cursul acelei nopți au fost împușcate nouă animale din specia cervide – căpriori și cerbi comuni, masculi și femele –, inclusiv în perioadă interzisă pentru cerbul mascul. Ulterior, vânatul ar fi fost încărcat într-un autoturism și transportat la locuința unuia dintre suspecți, unde a fost jupuit și tranșat.

Faptele au fost descoperite abia după două zile de paznicii de vânătoare, susține Claudiu Pantea, secretarul Asociației Pro Hunting, care administrează fondul Păușa şi care a fost şi el la faţa locului la momentul respectiv. „Am ajuns la fața locului după două zile, dar urmele erau intacte, pentru că au fost -18 grade Celsius. Am găsit locul plin de sânge și urmele cum au tras vânatul spre mașină”, a declarat acesta, precizând că el a alertat Poliția.

În înregistrarea realizată de Pantea se observă că braconierii au jupuit o parte din vânat, zona fiind plină de sânge. Mai mult, braconierii au abandonat un animal ucis la locul faptei.

Zăpada a conservat amprentele de anvelope și de încălțăminte, care ar fi dus anchetatorii direct spre locuința unuia dintre suspecți, în Sititelec, mai spune Pantea. „Duceau până în sat, la Vladimir Papa, călăuză cunoscută. La el s-au întâlnit, el i-a dus în teren cu un jeep, cu faruri speciale pentru orbirea vânatului. Au profitat că s-au adunat cârdurile din cauza frigului și au început să împuște”, a povestit acesta.

Cel care ar fi tras este un "veteran" al vânătorilor ilicite, Ciprian Petruţ, 34 ani, fost campion național la tir sportiv și patron al unei firme de transport. Acesta este cercetat şi într-un alt dosar de braconaj, alături de constructorul orădean Ştefan Dudaş, unul dintre cei mai activi braconieri din judeţ, cu care ar fi participat la cel puțin două partide ilegale de vânătoare la cerb decembrie 2024 - ianuarie 2025.

FOTO Bihoreanul
FOTO Bihoreanul

La partida din ianuarie, însă, Dudaș nu ar fi fost prezent. Petruț ar fi acționat alături de orădeanul Ciprian Hanga (foto jos), 49 ani, proprietarul armei folosite. După împușcare, vânatul ar fi fost transportat la locuința lui George Gligor, unde a fost jupuit și tranșat, iar ulterior carnea ar fi fost dusă în județul Arad, pentru valorificare sau procesare.

FOTO Bihoreanul
FOTO Bihoreanul

Marți, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi orădeni, Ciprian Petruț și Ciprian Hanga, dar și a lui Vladimir Papa, de 38 ani, și George Gligor, de 22 ani, ambii din Sititelec, comuna Husasău de Tinca, toți fiind cercetați pentru braconaj cinegetic și transportul vânatului dobândit ilegal.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 250.000 de lei. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

