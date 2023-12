Oraşul din România în care s-a lucrat până în ultima zi din an. Lanţ de tuneluri predat cu 8 luni înainte de termen

Un lanţ de şase pasaje subterane a fost predat circulaţiei, duminică, 31 decembrie 2023, în centrul municipiului Oradea, cu 8 luni înainte de termenul contractual de finalizare a lucrării.

A fost nevoie de această devansare, care bucură toată populația, pentru ca municipalitatea orădeană să poată deconta investiția care se apropie de 200 milioane lei, din fonduri europene. Şantierul va continua, însă, din primăvară, pentru terminarea finisajelor şi a amenajărilor peisagistice.

„Ce înseamnă aceste pasaje? Înseamnă că parcurgerea oraşului dintr-un capăt în altul va fi mult mai rapidă, va fi mult mai scurtă, nu va mai fi poluare în această zonă – gândiţi-vă când erau cozi de maşini care stăteau la turbogiraţie, la trecerea de pietoni de la Poliţia Rutieră, plus timpul petrecut în trafic care va fi redus", spune primarul Florin Birta.

Lucrarea ar fi trebuit predată în august 2024, însă termenul a fost devansat pentru că toate lucrările finalizate în acest an se pot deconta din fonduri europene, ca parte eligibilă. Pentru a face posibil acest lucru, peste 100 constructori au lucrat, zi-lumină, în ultima perioadă, profitând şi de vremea caldă.

„Am avut noroc. În ultima perioadă am avut temperaturi de 13 grade Celsius pe timp de zi, în condiţiile în care sub 5 grade Celsius nu se poate turna asfalt. Dacă prindeam în timpul lunii decembrie temperaturi de 0 grade Celsius, făceam darea în folosinţă a pasajelor abia în august", explică primarul.

Atenţie! Se schimbă circulaţia

Predarea celor şase pasaje subterane va produce schimbări în circulaţia din zonă, motiv pentru care Primăria municipiului Oradea a făcut publică harta cu traseele, edilul recunoscând că până şi el s-a încurcat.

„La început, probabil că le va fi mai dificil şoferilor, mai ales din alte localităţi, să se orienteze. Şi eu, când am fost în alt oraş, cu GPS-ul pornit, am intrat fără să vreau pe o stradă îngustă, dar dacă vor trece de 2-3 ori prin zona pasajelor se vor obişnui", zice Florin Birta.

Cinci dintre cele şase pasaje din Piaţa Emanuil Gojdu au fost construite de o asociere formată din firmele Freyrom, Procons Group, Construcţii Erbaşu, Leko Construct şi Metabet CF. Pasajul separat, din Piaţa Cetăţii, a fost amenajat de o asociere de firme condusă de Freyrom, din care mai fac parte Procons Group, Metabet CF şi Leko Construct. Lucrările sunt efectuate în cadrul proiectului "Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piaţa Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I", proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Finanţarea nerambursabilă reprezintă 98% din valoarea cheltuielilor eligibile iar durata de execuţie, potrivit contractului, este de 24 de luni.