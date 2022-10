Mărturia unicei supraviețuitoare din „orfelinatul groazei” de la Cighid care a devenit mamă. „Am coșmaruri”

Unica supraviețuitoare a căminului-spital de la Cighid, județul Bihor, care și-a întemeiat o familie și a devenit mama a doi copii, a povestit pentru „Adevărul” ororile din „orfelinatul groazei”.

Sîrmanca Fechete, acum în vârstă de 37 de ani, are doi copii, un băiețel de cinci ani și o fetiță de opt ani, pe care îi crește singură, după ce soțul său a părăsit-o anul trecut.

„Ei sunt singura mea mândrie și motivul pentru care trăiesc”, a mărturisit Simi, cum au botezat-o prietenii, şi în faţa Consiliului Europei, unde a fost invitată recent, într-un demers al unui elvețian care militează pentru o lege europeană în favoarea copiilor abuzaţi în orfelinate.

„Mă trezesc plângând”

Simi a povestit, pentru „Adevărul”, ororile prin care a trecut şi care i-au marcat nu doar copilăria, ci și întreaga existenţă.

„Ceea ce am trăit noi, nu se poate uita. Este, când rămâne ascuns, undeva în mine, şi pot dormi liniştită. Dar acum, de când am fost să povestesc despre Cighid, am coşmaruri. Mă trezesc plângând. De fapt, asta făceam şi acolo, plângeam toţi. De foame, de frig, de mizerie”, a rememorat Simi, pentru „Adevărul”.

În martie 1990, a fost printre copiii filmaţi de jurnaliștii germani de la Spiegel TV în orfelinatul din Cighid, imagini care au cutremurat întreaga lume. Ziariştii au găsit aproape 200 de copii înghesuiți în paturi, subnutriți și murdari, plini de urină și fecale.

După ce imaginile au devenit publice, conducerea orfelinatului a fost preluată de medicul pediatru Pavel Oarcea. „Totul s-a schimbat atunci. Mulţumită lui", spune Simi. Ea a rămas la Cighid până la 16 ani, apoi a încercat să se pună pe picioare. S-a căsătorit în urmă cu 20 ani şi are un băiețel, Pavel, care visează să devină pompier şi o fetiţă de opt ani, Maria, care ar vrea să se facă doctoriţă ca să poată avea grijă de mama sa.

O luptătoare

Soţul a părăsit-o însă anul trecut. Aşa că, după ce în copilărie a luptat pentru propria viaţă, acum Sîrmanca se luptă din nou, de astă dată ca să-şi crească singură cei doi copii. Are permanent datorii pentru chiria garsonierei în care stă, într-un bloc social al Primăriei Oradea, pentru curent, cablu, utilităţi. Singurele ei venituri sunt alocațiile copiilor și indemnizația de handicap pe care o primește ea, fiind diagnosticată cu retard. În total, puțin peste 700 de lei pe lună.

Până anul trecut, a lucrat ca femeie de serviciu la o sală de sport, însă pentru că a rămas singură, la ora 12.00 trebuia să îi ia pe copii de la grădiniță și de la școală. „M-am angajat la o altă firmă, mă cheamă când are nevoie de mine, rar”, spune ea.

Ar vrea să le ofere micuţilor tot ce nu a avut ea, adică liniştea şi căldura unei case din care nu îi poată alunga nimeni.

„Ăsta e visul meu. O căsuţă a noastră, unde să-mi pot deschide şi o mică frizerie. Eu am terminat cursul şi oricum tund pe toată lumea pe aici, dar nu mă plăteşte nimeni. Aşa aş putea să strâng şi eu nişte bănuţi, să ştiu că, dacă eu mor, ei nu vor ajunge la cămin”, spune orădeanca.

Cum se pot face donații

Sîrmanca nu are un cont bancar propriu. Cei care vor să o sprijine pot dona bani într-un cont al Asociaţiei Phoneo din Cluj-Napoca, parte din coaliția pentru „Justice Initiative” (Inițiativa pentru Dreptate), demersul omului de afaceri elveţian Guido Fluri, cel care a invitat-o la Strasbourg pe orădeancă şi care solicită o lege pentru oprirea, recunoașterea și prevenirea abuzurilor asupra copiilor Europei.

Din donaţiile făcute până acum, asociaţia a plătit o parte din datoriile Sîrmancăi şi o ajută cu cheltuielile lunare cu chiria și utilitățile.

Contul este: RO60BTRLRONCRT0092154106, deschis la Banca Transilvania. Cei care doresc să ajute, sunt rugaţi să menţioneze ca detalii Sîrmanca Fechete sau orfelinat Cighid.