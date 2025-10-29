search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 47 de ani, din comuna bihoreană Lugașu de Jos, a schingiuit un cal și a postat imaginile pe pe TikTok. Individul fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor.

Incidentul s-a petrecut pe 26 octombrie, când bărbatul a înhămat un cal la o căruță, a blocat roțile acesteia și a lovit animalul „în repetate rânduri cu un bici, ținând piciorul pe frâna vehiculului, schingiuind astfel animalul, care a fost supus la un efort extrem, inutil”, se arată în comunicatul Poliției.

Individul nu doar că a chinuit animalul, dar s-a și lăudat cu isprava. A postat două videoclipuri filmate în timpul agresiunii pe propriul cont de TikTok, potrivit eBihoreanul.

Bărbatul a fost reținut

Polițiștii de la Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu pe 28 octombrie și l-au identificat rapid pe individ.

„În urma investigațiilor efectuate și administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor, față de un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor”, a precizat, miercuri, Poliția Bihor.

Calul a fost salvat, iar polițiștii au emis un ordin de plasare a calului într-un adăpost.

Animalul a fost chinuit de individ. FOTO captură Tiktok @floremondialusefulfemeilor
Animalul a fost chinuit de individ. FOTO captură Tiktok @floremondialusefulfemeilor

Bărbatul a fost prezentat, miercuri, 29 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului Aleșd, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a bărbatului.

În 2023, polițiștii din Neamț au deschis un dosar penal pentru comiterea mai multor infracţiuni, în cazul unui individ sadic din Neamţ, care şi-a bătut mama, iar apoi a schingiuit şi rănit un cal cu toporul.

În urmă cu câțiva ani, patru tineri din comuna dâmboviţeană Crângurile s-au filmat în timp ce schingiuiau un cal care era pus să tragă la o căruţă a cărei roată era blocată de un stâlp din beton. 

Oradea

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
mediafax.ro
image
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
playtech.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Google va solicita datele din cartea de identitate tuturor persoanelor care au un telefon Android!
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!