Video Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok

Un bărbat de 47 de ani, din comuna bihoreană Lugașu de Jos, a schingiuit un cal și a postat imaginile pe pe TikTok. Individul fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bihor.

Incidentul s-a petrecut pe 26 octombrie, când bărbatul a înhămat un cal la o căruță, a blocat roțile acesteia și a lovit animalul „în repetate rânduri cu un bici, ținând piciorul pe frâna vehiculului, schingiuind astfel animalul, care a fost supus la un efort extrem, inutil”, se arată în comunicatul Poliției.

Individul nu doar că a chinuit animalul, dar s-a și lăudat cu isprava. A postat două videoclipuri filmate în timpul agresiunii pe propriul cont de TikTok, potrivit eBihoreanul.

Bărbatul a fost reținut

Polițiștii de la Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu pe 28 octombrie și l-au identificat rapid pe individ.

„În urma investigațiilor efectuate și administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor, față de un bărbat de 47 de ani, din comuna Lugașu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor”, a precizat, miercuri, Poliția Bihor.

Calul a fost salvat, iar polițiștii au emis un ordin de plasare a calului într-un adăpost.

Bărbatul a fost prezentat, miercuri, 29 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului Aleșd, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a bărbatului.

În 2023, polițiștii din Neamț au deschis un dosar penal pentru comiterea mai multor infracţiuni, în cazul unui individ sadic din Neamţ, care şi-a bătut mama, iar apoi a schingiuit şi rănit un cal cu toporul.

În urmă cu câțiva ani, patru tineri din comuna dâmboviţeană Crângurile s-au filmat în timp ce schingiuiau un cal care era pus să tragă la o căruţă a cărei roată era blocată de un stâlp din beton.