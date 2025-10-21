Bărbat tăiat cu cuțitul de un tânăr pe trotinetă pentru că a îndrăznit să-l certe că merge pe trotuar

Un bărbat de 46 de ani din Oradea a fost rănit la degetele unei mâini, după o altercație cu trei tineri care a avut loc în oraș.

Potrivit poliției, conflictul a pornit spontan între bărbat și trei tineri care se deplasau pe trotinete. În timpul altercației, unul dintre tineri l-a agresat pe bărbat cu un cuțit, provocându-i leziuni la degete. Victima a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de ordine publică, de investigații criminale, rutieri orădeni și criminaliști, iar din primele investigații efectuate s-a stabilit că între bărbatul de 46 de ani și doi tineri, care se deplasau pe stradă, pe două trotinete, a izbucnit o altercație spontană, în cadrul căreia, unul dintre aceștia l-ar fi agresat pe bărbat, provocându-i leziuni, la nivelul degetelor de la o mână, cu un obiect tăietor înțepător (cuțit), iar apoi cei doi tineri au plecat de la fața locului”, a transmis IPJ Bihor.

Agresorul este un tânăr de 19 ani, tot din Oradea. Acesta a fost găsit în apropiere și dus la sediul Poliției Municipiului Oradea pentru audieri. Ceilalți doi tineri, de 16 și 18 ani, au fost la rândul lor audiați.