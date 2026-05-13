Bărbat din Bihor, arestat după ce a bătut crunt fetiţele de 2 şi 3 ani ale concubinei sale. Una dintre ele a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale

Un bărbat bihorean a fost arestat preventiv după ce a agresat în mod repetat două fetiţe de 2 şi 3 ani, copiii concubinei sale. Una dintre copile a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale.

Un bărbat din comuna Sâmbăta, satul Rogoz, judeţul Bihor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violenţă în familie, după ce le-a bătut crunt, în mod repetat, pe cele două fetiţe de 2 şi 3 ani ale concubinei sale.

Decizia a fost luată de Judecătoria Beiuş, la solicitarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, după ce bărbatul fusese reţinut iniţial pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în lunile aprilie şi mai, în locuinţa din Rogoz, unde cei doi copii trăiau împreună cu mama şi concubinul acesteia. Bărbatul s-a manifestat extrem de violent faţă de copile, pe care le-a bătut cu coada de la mătură, aplicându-le lovituri inclusiv în zona capului, relatează presa locală.

„În fapt, s-a reţinut că în data de 07.04.2026, în timp ce persoana vătămată minoră V.D.A., în vârstă de 3 ani, se afla la imobilul situat în com. Sâmbăta, sat Rogoz, a fost agresată fizic de către concubinul mamei sale, T.N., prin aceea că acesta i-a aplicat lovituri cu coada de la mătură în zona capului. De asemenea, la aceeaşi dată, persoana vătămată minoră V.N.A., în vârstă de 2 ani, a fost agresată fizic de către concubinul mamei sale, T.N., prin aceea că acesta i-a aplicat o lovitură cu coada de la mătură în zona capului”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş.

Potrivit aceleiaşi surse, un alt episod extrem de violent a avut loc şi pe 8 mai, când bărbatul a înşfăcat-o pe fetiţa de 2 ani de glezne, ridicând-o în aer şi lovind-o cu o nuia peste spate, fese şi picioare.

În urma agresiunilor repetate, una dintre copile a suferit leziuni grave, fiind stabilit medical că are nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În acest context, pe 11 mai, Judecătoria Beiuş a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului.

Cazul a stârnit reacţii în comunitatea locală, unii săteni susţinând că în familie ar fi existat tensiuni şi episoade de comportament agresiv şi din partea mamei.

Cu toate acestea, verificările efectuate de serviciile sociale nu au indicat până în prezent necesitatea separării copiilor de mamă, ancheta urmând să stabilească în continuare toate circumstanţele situaţiei.