Marți, 10 Martie 2026
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”

„Acest copil a murit de două ori”. Decizie definitivă în cazul micuțului de 2 ani din Bihor care a decedat după un diagnostic greșit

Publicat:

Cazul copilului de doi ani din județul Bihor care a murit în 2018 după ce o pneumonie severă nu a fost diagnosticată la timp s-a încheiat definitiv în instanță. După un proces început la șapte ani de la tragedie, judecătorii Curtea de Apel Oradea au decis achitarea celor doi medici trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, notează Bihoreanul

Copilul a murit în 2018 FOTO arhivă familie / FOTO: Bihoreanul
Copilul a murit în 2018 FOTO arhivă familie / FOTO: Bihoreanul

Hotărârea a fost pronunțată pe 6 martie 2026, când instanța de apel a desființat sentința anterioară a Judecătoria Oradea, care îl condamnase pe unul dintre doctori și o achitase pe cealaltă. După rejudecarea completă a dosarului, Curtea de Apel a decis achitarea ambilor medici, stabilind că faptele de care erau acuzați nu întrunesc elementele unei infracțiuni.

Moartea unui copil de doi ani

Dosarul vizează moartea lui Tudor, un copil de doi ani care a decedat în martie 2018, în urma unei pneumonii severe care nu a fost diagnosticată la timp.

În dimineața zilei de 26 martie 2018, băiețelul a fost dus de mama sa la pediatrul Mircea Matei, la clinica privată Bioinvest din Oradea. Medicul l-a consultat și a stabilit diagnosticul de laringotraheită, recomandând tratament la domiciliu și prezentarea la spital dacă starea copilului se agravează.

În aceeași seară, la ora 19:41, copilul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal „Gavril Curteanu” din Oradea, cu respirație dificilă. Medicul de gardă, Mihaela Guleș, a pus diagnosticul de pneumonie și a solicitat analize.

Copilul a fost transferat la Terapie Intensivă abia în jurul orei 21:30, iar în ziua următoare, la ora 12:40, părinții l-au scos din spital fără viață.

Expertizele medico-legale au stabilit că băiețelul a murit din cauza unei pneumonii severe, complicată cu sepsis, șoc septic și insuficiență multiplă de organe. Analizele au arătat că acesta fusese infectat atât cu virusul respirator sincițial, cât și cu bacteria Streptococcus pneumoniae, care poate provoca forme agresive de pneumonie.

O anchetă care a durat șapte ani

Cercetările în acest caz au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și au durat aproape șapte ani.

În final, în iunie 2025, cei doi pediatri au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă. Procurorii au susținut că moartea copilului ar fi fost favorizată de erori medicale aflate în legătură directă cu agravarea stării sale, invocând deficiențe în conduita medicală și lipsa unor investigații complete.

Condamnare în primă instanță

În decembrie 2025, Judecătoria Oradea a pronunțat soluții diferite pentru cei doi medici.

Doctorița Mihaela Guleș a fost achitată pe motiv că nu există suficiente probe că ar fi comis infracțiunea, în timp ce medicul Mircea Matei a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani și obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Instanța l-a obligat totodată pe medic, în solidar cu asigurătorul său, să plătească familiei copilului daune morale în valoare totală de 70.000 de euro.

Decizia definitivă: ambii medici, achitați

În apel, Curtea de Apel Oradea a schimbat complet soluția.

Judecătorii au desființat condamnarea lui Mircea Matei și au decis achitarea sa, stabilind că fapta imputată „nu este prevăzută de legea penală”. În cazul doctoriței Mihaela Guleș, instanța a menținut achitarea, dar a schimbat temeiul juridic, concluzionând că nici în cazul ei fapta imputată nu întrunește elementele unei infracțiuni.

Citește și: Ce a decis prima instanță în cazul medicilor trimiși în judecată pentru moartea unui copil de doi ani. Dosarul ținut la sertar șapte ani se prescrie în 2026

„Actul medical nu este o ecuație matematică”

În motivarea deciziei, judecătorii au analizat raportul de expertiză medico-legală întocmit în 2023 și au concluzionat că acesta conține incoerențe și formulări contradictorii.

Instanța a arătat că în raport apar diagnostice diferite pentru aceeași afecțiune și concluzii contradictorii privind starea plămânilor copilului la momentul primului consult. De asemenea, experții nu au indicat concret protocoalele medicale care ar fi fost încălcate.

Judecătorii au subliniat că actul medical nu poate fi analizat retrospectiv ca o ecuație cu rezultat garantat.

„În condițiile în care actul medical nu este unul matematic, aplicarea aceleiași formule nu garantează același rezultat”, au arătat magistrații, precizând că obligația medicului este una de diligență și prudență, nu de garantare a vindecării.

Instanța a mai arătat că diagnosticul stabilit de pediatrul care l-a consultat pe copil dimineața nu a fost nerezonabil în contextul simptomelor prezentate la acel moment.

Copilul a ajuns târziu la spital

Un alt aspect subliniat de judecători este că recomandarea medicului ca minorul să fie dus la spital nu a fost urmată imediat.

Potrivit probelor din dosar, copilul a ajuns la urgențe la aproximativ 10 ore după consultația inițială, interval în care boala a evoluat rapid. Instanța a considerat că acest lucru a contribuit la agravarea stării de sănătate.

Judecătorii au invocat și prevederile legale privind malpraxisul, potrivit cărora responsabilitatea medicală poate înceta dacă pacientul nu respectă recomandările medicului.

Despăgubirile pot fi cerute în civil

După achitarea definitivă a medicilor, instanța a anulat obligațiile stabilite în primă instanță privind plata daunelor morale de 70.000 de euro.

În același timp, judecătorii au decis să lase nesoluționată acțiunea civilă prin care familia copilului solicitase despăgubiri de peste 3 milioane de euro, ceea ce permite părinților să deschidă un proces separat în instanța civilă.

Totodată, Curtea a admis parțial cererea medicului Mircea Matei privind cheltuielile de judecată și i-a obligat pe părinții copilului să îi plătească câte 5.500 de lei fiecare.

Reacția familiei: „Acest copil a murit de două ori”

Decizia instanței a fost criticată dur de avocatul familiei, Răzvan Doseanu, care susține că procesul din apel nu a analizat toate probele.

Potrivit acestuia, instanța a refuzat audierea martorilor propuși de familie și nu a acceptat clarificarea expertizelor medico-legale din dosar.

„Acest copil a murit de două ori. Întâi din vina unor medici, iar acum din vina Justiției”, a declarat avocatul.

Și mama copilului, Ioana Burduja, spune că verdictul este greu de acceptat și că hotărârea nu reflectă realitatea.

„Nu știu dacă mai putem face ceva. Dar în România nu poți dovedi nimic”, a declarat femeia.

Decizia Curții de Apel Oradea este definitivă.

