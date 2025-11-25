search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O butelie a explodat într-o locuință din Buftea. Mai multe autospeciale, prezente la fața locului

0
0
Publicat:

O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu.

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Misiune este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU B-IF.

Știri locale

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
mediafax.ro
image
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cum pot șoferii să obțină un RCA mai ieftin: explicațiile ASF și mecanismul care poate reduce costurile
playtech.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Bărbat din Suceava, în comă după ce a intrat cu motocicleta într-un autobuz, în Indonezia. Spitalizarea lui costă zeci de mii de euro
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Ucraina e de acord cu planul de pace. Ce prevede documentul propus de SUA
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Diana, William, Harry, GettyImages jpg
Regretul ascuns pe care l-a avut Prințesa Diana înainte de moartea sa! Secretul despre fiii săi, dezvăluit după 26 de ani
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol