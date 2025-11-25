O butelie a explodat într-o locuință din Buftea. Mai multe autospeciale, prezente la fața locului

O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale.

Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu.

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Misiune este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU B-IF.