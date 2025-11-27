Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. La ce prețuri sunt vânduți

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice.

Potrivit Romsilva, unităţile teritoriale ale Regiei oferă la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun.

Dintre aceştia, 13.462 sunt din specia brad, iar alţi 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de răşinoase, scrie News.

Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Romsilva, un număr mai mic fiind recoltaţi din suprafeţele de fond forestier regenerate natural, având o densitate excesivă, care necesită lucrări de rărire.

Conform sursei citate, Direcţiile şi ocoalele silvice din cadrul Romsilva vor onora cu prioritate cererile populaţiei, prin vânzare directă, iar valorificarea către operatori economici se va face numai în limita excedentului.

Preţurile la achiziţia directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, pornesc de la 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până în 1,3 metri şi ajung la 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri.

Solicitările pentru pomii mai mari de 3 metri sunt considerate comenzi speciale, iar preţul se va aproba în comitetul director al direcţiei silvice.

Pomii de Crăciun sunt comercializaţi la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte şi de deal, unde există pepiniere silvice care produc puieţi forestieri de răşinoase şi păduri de răşinoase.

Aceste ocoale oferă, la cerere, şi pomi de Crăciun cu rădăcină protejată sau la ghiveci, care pot fi replantaţi ulterior, o soluţie recomandată, care include, însă, costuri suplimentare.

În cazul în care unităţile din subordinea Romsilva vând pomii de Crăciun în pieţe sau alte locuri amenajate, costurile de transport, manipulare şi depozitare vor fi incluse, suplimentar, în preţul final de vânzare.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în sisteme internaţionale.

Romsilva administrează şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.