search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. La ce prețuri sunt vânduți

0
0
Publicat:

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice.

Brazi Romsilva FOTO: Adevărul
Brazi Romsilva FOTO: Adevărul

Potrivit Romsilva, unităţile teritoriale ale Regiei oferă la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun.

Dintre aceştia, 13.462 sunt din specia brad, iar alţi 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de răşinoase, scrie News.

Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Romsilva, un număr mai mic fiind recoltaţi din suprafeţele de fond forestier regenerate natural, având o densitate excesivă, care necesită lucrări de rărire.

Conform sursei citate, Direcţiile şi ocoalele silvice din cadrul Romsilva vor onora cu prioritate cererile populaţiei, prin vânzare directă, iar valorificarea către operatori economici se va face numai în limita excedentului.

Preţurile la achiziţia directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, pornesc de la 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până în 1,3 metri şi ajung la 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri.

Solicitările pentru pomii mai mari de 3 metri sunt considerate comenzi speciale, iar preţul se va aproba în comitetul director al direcţiei silvice.

Pomii de Crăciun sunt comercializaţi la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte şi de deal, unde există pepiniere silvice care produc puieţi forestieri de răşinoase şi păduri de răşinoase.

Aceste ocoale oferă, la cerere, şi pomi de Crăciun cu rădăcină protejată sau la ghiveci, care pot fi replantaţi ulterior, o soluţie recomandată, care include, însă, costuri suplimentare.

În cazul în care unităţile din subordinea Romsilva vând pomii de Crăciun în pieţe sau alte locuri amenajate, costurile de transport, manipulare şi depozitare vor fi incluse, suplimentar, în preţul final de vânzare.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în sisteme internaţionale.

Romsilva administrează şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare: Avem fondurile europene aigurate pe 2026. Deficitul rămâne în parametrii
stirileprotv.ro
image
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
gandul.ro
image
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
mediafax.ro
image
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
La ce înălţime trebuie să stea termostatul pentru a consuma mai puţin gaz: aşa vei economisi la facturi
playtech.ro
image
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Jasmina este tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața în impactul devastator de pe Calea Ferentari! Prietena ei se afla la volan
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
După prea multe luni în Thailanda, Radu Vâlcan numai suportă frigul din România. Cum umblă îmbrăcat prezentatorul de la „Insula iubirii” PAPARAZZI FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât