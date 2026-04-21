Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost achitat în prima instanță în dosarul „Flux”. Funcționară condamnată la 3 ani cu executare

Primarul Iaşului, Mihai Chirica a fost achitat, în primă instanță, în dosarul „Flux”, în care fusese acuzat de complicitate la fals intelectual şi complicitate la abuz în serviciu.

Primarul Mihai Chirica, achitat în primă instanță FOTO Arhivă
Primarul Mihai Chirica, achitat în primă instanță FOTO Arhivă

Dosarul „Flux” vizează modul în care societatea Flux SRL a construit în Tătăraşi un bloc cu 9 niveluri, deși primise autorizație doar pentru o clădire cu două niveluri.

În dosar sunt judecați primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, administratorul Flux SRL, Tudor Cheșcu, fostul arhitect-șef al municipiului, Anca Brândușescu și o funcționară din cadrul Oficiului de Cadastru, Mariana Popa, ca și firma beneficiară, SC Flux SRL.

Alături de edilul Iașiului, fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu și fostul arhitect-șef al municipiului, Anca Brândușescu, au primit de asemenea o soluție de achitare în acest dosar, scrie Ziarul de Iași.

Pe de altă parte, omul de afaceri Tudor Cheșcu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare și 500.000 lei amendă penală pe firmă pentru complicitate la abuz în serviciu.

Singura condamnată cu executare a fost Mariana Popa, funcționară din cadrul Oficiului de Cadastru. Ea a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare, mai notează presa locală.

Potrivit deciziei magistraților, Mariana Popa este acuzată că a pus la cale o schemă împreună cu administratorul unei firme private pentru a construi un bloc cu 9 niveluri în loc de două, iar conducerea Primăriei nu a reușit să împiedice ilegalitatea. După eliberare, acesteia îi va fi interzis să mai ocupe o funcție de răspundere într-o instituție publică timp de trei ani.

Totodată, firma condusă de Tudor Cheșcu, Flux SRL, a fost condamnată pentru o faptă de complicitate la abuz în serviciu la o amendă penală de 500.000 lei. De asemenea, i s-a interzis dreptul de a mai presta activități din domeniul construcțiilor timp de trei ani.

Firma a fost condamnată și să publice, pe cheltuiala sa, de trei ori, într-un cotidian cu circulație națională, extrasul din hotărârea de condamnare privitor la conținând descrierea faptei pentru care a fost condamnată, încadrarea juridică și pedeapsa aplicată.

„Impresia mea este că unul dintre martori avea toate motivele să facă aceste golănii și să dea vina pe primar. Cred că acest lucru se va vedea din motivarea dată de judecători. În privința strict a clientului meu, lumea își creează o anumită impresie din comunicatele de presă ale acuzării. Faptele reale se stabilesc în timpul cercetării judecătorești, prin depunerea de probe, depozițiile martorilor și realizarea de expertize. Pentru mine, soluția judecătorului nu este o surpriză. Toate probele convergeau spre această soluție”, a declarat pentru ZDI Daniel Atasiei, avocatul lui Mihai Chirica.

Amintim că primarul Iaşului, Mihai Chirica, alături de ceilalți ale căror nume apar în dosar, au fost trimişi în judecată de către DNA în 2022.

„În exercitarea atribuţiilor de înlocuitor al primarului, inculpatul Harabagiu Gabriel Vasile, la acea dată viceprimar al municipiului Iaşi, beneficiind de ajutorul primarului Chirica Mihai, ar fi dispus/semnat documente, cu încălcarea legii şi prin atestarea unor împrejurări contrare realităţii, în procedura de atestare a construirii, respectiv a extinderii unui imobil din municipiul Iaşi. Concret, blocul ar fi fost construit şi intabulat ilegal de către SC FLUX S.R.L, cu mai multe niveluri faţă de cele prevăzute în autorizaţie, iar suprafaţa imobilului este mai mare decât cea din autorizaţie fiind încălcat planul urbanistic zonal. La emiterea documentelor în condiţii de nelegalitate ar fi participat şi inculpata Brânduşescu Anca-Nora, la acea vreme arhitect şef al municipiului Iaşi. Intabularea imobilului în cartea funciară s-ar fi efectuat în baza certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei, datat 10.10.2018, emis de municipiul Iaşi”, transmitea DNA la vremea respectivă.

