Traseul Autostrăzii A8 prin județul Iași, obligatoriu în legătură cu Spitalul Regional de Urgență

Autoritățile au stabilit traseul obligatoriu pentru Autostrada A8 între Ungheni și marginea municipiului Iași. Legătura se va face pe unde urmează a fi construit Spitalul Regional de Urgență.

Reprezentanții județului și municipiului Iași s-au reunit într-o întâlnire, alături de reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a stabili traseul autostrăzii A8, în județul Iași, între Ungheni și Podu Iloaiei, o localitate aflată la marginea municipiului Iași.

„Am analizat provocările pe care le presupune viitorul traseu pe tronsonul Podu Iloaiei - Iași – Ungheni din A8, argumentele privind necesitatea unui profil de autostradă și conexiunile necesare cu Aeroportul Internațional Iași și viitorul Spital Regional de Urgență. În unanimitate, ne-am declarat în favoarea variantei albastre de traseu pentru Centura de Nord a municipiului și vom semna un document comun care va fi trimis către CNAIR și, ulterior, în atenția JASPERS, organismul de consultanță al Comisiei Europene. La JASPERS se află, în prezent, în analiză, cinci variante de traseu pentru segmentele din A8 care traversează județul Iași”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Acesta spune că viitoarea infrastructură trebuie să deservească nevoile regiunii, dar și ale Republicii Moldova, pentru următorii 100 de ani.

„Acest sector din A8 are două miliarde de euro finanțare prin Programul Operațional de Transport (POT) și, prin această întâlnire, în cadrul căreia am ajuns la un consens în privința variantei de traseu, ne-am dorit să câștigăm timp, pentru că orice zi pierdută va însemna costuri mai mari în implementarea proiectului. Le-am transmis reprezentanților CNAIR și Consitrans că susținem în mod unanim ca legătura cu autostrada prin breteaua C. A. Rosetti, SRU și Aeroport să fie pe patru benzi. Este o chestiune nenegociabilă pentru comunitatea noastră și vrem ca punctul nostru de vedere să fie susținut mai departe și în discuțiile cu JASPERS”, a mai transmis Costel Alexe.

Legătura municipiului Iași cu autostrada se va face prin zona C. A. Rosetti, acolo unde urmează a fi construit și noul Spital Regional de Urgență. În prezent, șoseaua din zonă este pe două benzi, dar urmează a fi lărgită la patru benzi, pentru a suporta traficul care urmează a se mări după construirea autostrăzii.