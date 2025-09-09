Tramvai deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă electrică

Un tramvai a deraiat luni seară în București, la intersecția dintre Bulevardul Gheorghe Șincai și Bulevardul Tineretului, după ce a acroșat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit Brigăzii Rutiere, apelul la 112 a fost făcut pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 20.00. „Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Șincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției, iar când a ajuns la intersecția cu Bd. Tineretului, ar fi acroșat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai”, au transmis polițiștii.

În urma impactului, tramvaiul a sărit de pe șine. Circulația rutieră nu a fost restricționată, iar vehiculul a fost repus pe linie la scurt timp după incident.

Vatmanul, testat pentru alcool

Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. „Acesta a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor prevăzute de lege”, a mai precizat Brigada Rutieră.