Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Chirica: „De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul?”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat joi că va lua măsuri drastice împotriva angajaților care nu își respectă atribuțiile, inclusiv împotriva celor care se prezintă la serviciu sub influența alcoolului.

„Începem cu toți angajații care nu-și respectă relația cu primăria, cu comunitatea, și sunt și astfel de cazuri. De ce trebuie să ne ascundem? Nimeni nu-i perfect, și nici Iașiul nu este emblema perfecțiunii față de ce se întâmplă și în alte instituții”, a afirmat edilul, joi, în direct la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat însă că situațiile de acest tip nu sunt numeroase, estimând că ar fi vorba despre „două sau trei cazuri” în care angajați au venit băuți la muncă, dar a subliniat că astfel de exemple nu pot fi tolerate într-o instituție publică.

„La fel ca în orice organizație sau instituție, există oameni care nu au nimic de-a face cu emblema și onoarea unei instituții care reprezintă o comunitate publică locală și, prin urmare, cu ei vom începe. De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul? Începem cu ei. Sunt persoane care au fost prinse în diverse situații, au lipsit de la serviciu sau nu și-au îndeplinit atribuțiile. Începem cu ei. Sunt oameni care sunt deja la pensie și care se află pe prelungirea prevăzută de lege, în a doua categorie, și așa mai departe”, a spus Chirica.

Declarațiile primarului vin în contextul proiectului de reformă a administrației publice, publicat marți seara în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, document pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea. Proiectul prevede inclusiv introducerea unei „liste a rușinii” cu datornicii, persoane fizice și juridice.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că, începând cu 2027, reducerea numărului de posturi din primării va deveni obligatorie, în funcție de situația fiecărei instituții. Pentru anul 2026, există însă o variantă alternativă: reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, fără desființarea posturilor.