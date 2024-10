Ce spune primarul Iaşiului după ce a fost filmat parcând un Mercedes pe un loc rezervat persoanelor cu handicap

Imaginile cu primarul Mihai Chirica, în care acesta îşi parchează maşina, un Mercedes GLE, pe locul rezervat persoanelor cu dizabilităţi, au devenit virale pe grupurile din mediul virtual din Iaşi, iar edilul a fost criticat de concetăţenii săi.

Imaginile surprinse de un trecător îl arată pe primarul din Iaşi, Mihai Chirica în timp ce coboară dintr-o maşină Mercedes GLE pe care a parcat-o pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilităţi. Mai mult decât atât, autoturismul a fost depăşit şi marcajul, astfel că ocupă, practic două locuri.

Distribuite pe reţelele de socializare, imaginile au declanşat un val de critici din partea cetățenilor cu privire la respectarea regulilor de parcare și la accesul limitat al persoanelor cu dizabilități,.

„Ne putem imagina ce părere are primarul despre persoanele cu dizabilități, dacă el însuși le încalcă drepturile!!!”, a comentat un ieşean.

„La cum a călcat linia aia se pare că de vedere (la handicap mă refer)”; „E pitic, e mai mare mașină decât el”, au fost alte comentarii.

„Poliția Rutieră Iași, ce spuneți? Se aplică în acest caz o amendă domnului Chirica? Sau deține certificat de handicap și locul de parcare este ocupat în mod legal?”, a întrebat altcineva retoric.

„Atunci lăsăm așa parcările private și îl lăsăm pe dl Chirca și alții ca el cu handicap sever sa parcheze unde vor mușchii lor. Poliția are dreptul să amendeze și parcările private, dacă alții parchează ca handicapații”, s-a supărat o ieşeancă pe cineva care a încercat să-i ia apărarea primarului.

Cum se scuză Mihai Chirica

„Legat de parcarea mea celebră (deja). Îmi cer scuze, sincer nu am văzut, mă și grăbeam să văd dacă soția a reușit să urce copilul în autocar. Eu am preluat mașina din stradă și am căutat o soluție până am reușit să intru în parcare, supermarketul nefiind încă deschis”, şi-a cerut scuze primarul şi a încercat să explice de ce şi-a lăsat maşina parcată aiurea, potrivit Ziarul de Iaşi.