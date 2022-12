Pluguş pamflet pentru preşedintele Klaus Iohannis: „Nici nu mă mai simt german/Parcă-s din Teleorman”

Pluguşorul este un pamflet, realizat de publicistul Ciprian Ieşan, cunoscut drept Cip Ieşan. Materialul aminteşte şi de alianţa PNL-PSD, dar și de Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea și Victor Ponta.

Ciprian Ieşan, cunoscut ca Cip Ieşan, scriitor, publicist, autor de articole şi pamflete în diverse publicaţii din Iaşi şi din România, le-a făcut şi anul acesta urături unora dintre cei mai cunoscuţi politicieni de la noi din ţară. Astfel, preşedintelui Klaus Iohannis i-a fost scris un pluguşor.

Urătura a fost publicată de Ziarul de Iaşi:

Aho, jawohl, kinder und bruder, /Meinen freunden, liebe mutter!/ Mâine anul se-nnoieşte; /Nu vă mai urez nemţeşte, /Că-i mai greu de înţeles...

Urmăresc cu interes Şi cu multă-ngrijorare/Iarna grea, omătul mare:/Sper să am condiţii bune/De schiat, în staţiune,/Că golf nu mai pot juca/În această perioadă:/Am pierdut mingile-n nea/Şi-am uitat crosa-n zăpadă!/Trageţi plugul prin troiene, /Peste pârtii şi poiene!/Faceţi focul din buşteni,/În curte la Cotroceni!/Hăăăi-hăi!

Am venit, în prag de an,/În Poiana lui Iohan,/Cu-n buhai şi c-o măciucă;/Sorcovă-i Rareş Bogdan/Şi, în loc de urs, e Ciucă./Sper că mă mai ţineţi minte,/Deşi unii m-au uitat:/Sunt al vostru preşedinte/Şi la golf am renunţat,/M-am dat jos acum din pat,/Ca să vin cu pluguşorul,/Să urez întreg poporul./După opt ani şi o lună/Am făcut o treabă bună/Şi, în anul care-a fost,/Nu ne-a mers atât de prost:/Am scăpat de pandemie/În întreaga Românie,/N-a fost stare de asediu,/A plecat lumea-n concediu;/Eu am stat şi am luptat,/Aviz nu am aşteptat,/Legile le-am promulgat,/La ele nu m-am uitat,/Ca primarul am semnat./Ce Dragnea n-a reuşit/Eu am dus la bun sfârşit!/Nici nu mă mai simt german,/Parcă-s din Teleorman.../Trageţi plugul, pas cu pas,/Că e chef, nu parastas!/Hăăăi-hăi!

Am venit să vă urez/Cu nisip, nu cu orez,/Care nu-i de risipit,/Că de trei ori s-a scumpit./Aho, aho, copii şi fraţi,/Staţi aşa, nu mai mâncaţi:/V-am spus că la noi în ţară/Nu-i criză alimentară,/Dar, mai rău ca în alţi ani,/E foame mare de bani./Unii spun că este greu,/Preţurile cresc mereu;/Alţii zic că au necaz/Cu facturile la gaz/Şi-i aşteaptă falimentul/De când s-a scumpit curentul:/Dacă vă e frig în casă/Îmbrăcaţi o haină groasă!/Dacă umblaţi prin troiene/Purtaţi bască şi izmene!/Dacă-n ţară e mai greu,/Măcar bine că sunt eu,/Că nu-i Ponta-n locul meu/Şi nici doamna Viorica!/Trageţi vinul cu ulcica/Şi plugul prin bolovani:/La anul şi la mulţi ani!/Hăăăi-hăi!

Klaus Iohannis, mesaj de Anul Nou

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Anul Nou, în care arată că provocările din acest an - război, criză economică - i-au făcut pe români să rămână solidari.

„(...) Provocările de proporții istorice pe care le-am avut de înfruntat au scos în evidență tăria noastră de caracter, capacitatea de a rămâne solidari, uniți și hotărâți să depășim cu bine orice obstacole. Să învățăm, așadar, să transformăm fiecare criză într-o oportunitate pentru a deveni o națiune mai bună și mai puternică! România se dezvoltă în fiecare zi și face progrese vizibile în toate domeniile. Vă îndemn să lucrăm împreună pentru ca țara noastră să se bucure de un viitor prosper, în pace și armonie! Vă doresc un An Nou fericit! La mulți ani!”, a transmis Klaus Iohannis în mesajul publicat de Administrația Prezidențială.