Alexia, fata cu mâinile replantate, a primit „o veste extraordinară” de la medici. Cum a reacționat familia

Va fi externată sâmbătă, 31 decembrie, după două săptămâni în spital. Cu o zi în urmă s-a plimbat pentru prima dată pe holurile spitalului, însoţită de medicul care i-a dat a doua şansă la viaţă.

Alexia Tudose, adolescenta de 15 ani căreia i-au fost replantat mâinile amputate, după accidentul rutier de la Pașcani, județul Iași, va fi externată chiar în ultima zi din anul 2022, după două săptămâni de spitalizare. Asta a anunțat medicul Sidonia Susanu, coordonatorul secției de Chirurgie Plastică de la Spitalul de Copii din Iași.

Vineri, 30 decembrie, Alexia s-a plimbat pentru prima dată pe holurile spitalului din Iaşi, însoţită de medicul care i-a dat a doua şansă la viaţă.

„Avem o veste extraordinară. Alexia a avut azi (n.r. – vineri, 30 decembrie) ultima operaţie, iar mâine (n.r. - sâmbătă, 31 decembrie) va fi externată din spitalul nostru. Doar degetele mâinii drepte le poate mişca, în flexie. Dar cu siguranţă acest copil va recupera şi celelalte funcţii motorii la mâna dreaptă şi mâna stângă. Într-un interval de 8-12 luni apreciem că acest copil va recupera mare parte din funcțiile motorii ale mâinilor”, a declarat medicul Sidonia Susanu.

Vestea i-a bucurat nespus pe părinții adolescentei. „Am început sărbătorile cu o dramă, o dramă foarte mare şi se pare că încheiam anul cu cea mai mare bucurie posibilă. Este incredibil, noi nu ne aşteptam să plecăm atât de repede acasă", mărturisește Valentina Tudose, mama Alexiei.

Fratele Eric, principalul erou

Lanţul minunilor a pornit de la Eric, fratele Alexiei, cu doar un an mai mare care a dat dovadă de o putere incredibilă, imediat după nenorocire „Am văzut că se mişcă puţin, am ridicat-o rapid şi am văzut că nu are un braţ. Am ţipat. Am luat braţul, am luat-o şi pe ea şi am ieşit din autobuz. Nici acum nu stiu cum am reuşit", îşi aminteşte Eric Tudose, fratele Alexiei.

De două zile, Eric lucrează la o surprinză pentru sora sa: o melodie. „I-am arătat aseară şi era foarte bucuroasă. Mi-a spus că de-abia aşteaptă să îl vadă finalizat", povesteşte Eric Tudose, fratele Alexiei.

Prima deplasare

Alexia este o adolescentă de 15 ani, pasionată de cântat și dans, iar pe 16 decembrie se îndrepta cu un autocar în care se mai aflau 34 de artiști, spre un festival din Slobozia, când șoferul a derapat într-o curbă. 25 de persoane, dintre care 12 minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma accidentului, copilei i-a fost amputat unul dintre brațe, iar celălalt devascularizat. Norocul a făcut ca fratele ei, de 16 ani, să se afle cu ea în autocar și i-a sărit imediat în ajutor.

„Acest lucru este absolut extraordinar, pentru că doar având un punct de pornire foarte bun se pot face tratamente și intervenții de o asemenea amploare. Un lucru, iarăși, extraordinar de benefic pentru copil a fost faptul că a fost adusă extrem de repede. S-a reușit replantarea celor două membre, unul dintre ele amputate, celălalt devascularizat. Fetița a fost detubată, respiră singură. Va mai avea nevoie de intervenții chirurgicale de reconstrucții ulterioare și de acoperire a defectelor cutanate”, a declarat medicul Sidonia Susanu.