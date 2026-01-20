Municipalitatea ieșeană va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești din oraș, prin implementarea a 175 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere. Dintre acestea, 150 sunt supraterane, iar 25 subterane, achiziționate cu fonduri europene inițial accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 4,9 milioane de euro, ulterior preluate pentru finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu.

„Este o nouă etapă pe care Primăria și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos. Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Componentele insulelor ecologice digitalizate

Achiziția celor 150 de ansambluri supraterane a fost făcută la nivel centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar insulele au fost furnizate de Ax Perpetuum Impex SRL. Componenta de digitalizare și control al accesului a fost realizată de Techbolide SRL, care a furnizat soluțiile software și IoT necesare pentru monitorizarea, gestionarea și securizarea eco-insulelor.

Fiecare insulă ecologică este compusă din cinci containere individuale, dedicate fracțiilor de deșeuri: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Insulele sunt protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat și sunt dotate cu sistem de acces digitalizat, module GSM pentru transmiterea datelor și o bază de date privind beneficiarii serviciului.

Acces controlat pentru cetățeni

Operatorul de salubritate, Salubris SA, va distribui carduri de acces către clienți. Accesul este permis doar persoanelor arondate fiecărei insule ecologice, cu 200 de carduri alocate pe fiecare insulă. Accesul se poate realiza și prin telefon mobil compatibil, utilizând o aplicație dedicată. Utilizatorii trebuie să solicite un cod de activare de la Primărie pentru a putea folosi insula ecologică.

Cetățenii sunt rugați să utilizeze saci de deșeuri cu volum maxim de 45 de litri pentru funcționarea optimă a sistemului.

Autospeciale pentru colectare separată

În paralel, Salubris SA a organizat o licitație pentru achiziția primelor trei autospeciale destinate colectării separate a deșeurilor din insulele ecologice, cu o sumă disponibilă de aproape 8,5 milioane de lei. Prima autospecială a ajuns deja în baza Salubris, iar celelalte două vor fi livrate în perioada următoare.

Acest program reprezintă un pas important pentru modernizarea serviciilor de salubritate din Iași și pentru promovarea colectării selective și a reciclării, conform standardelor europene.