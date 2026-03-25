Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Doi basarabeni, serie de spargeri spectaculoase în România. Casele victimelor erau monitorizate cu camere video

Doi bărbați din Republica Moldova, aparent simpli muncitori în construcții, au fost condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea, după ce au pus la cale o serie de furturi atent planificate în mai multe județe din România, în special în Iași. Cei doi supravegheau casele victimelor cu camere video, pentru a afla momentul oportun pentru a intra. 

Cei doi vizau bunuri ușor de transportat și cu valoare mare. FOTO: arhivă

Cei doi bărbați de 22 de ani și 30 de ani au acționat ca veritabili spărgători profesioniști: își studiau victimele cu ajutorul camerelor video, analizau programul acestora și loveau ziua, când locuințele erau goale.

Cei doi vizau bunuri ușor de transportat și cu valoare mare: bani, bijuterii și ceasuri de lux. Au recurs chiar și la furtul unui seif întreg.

Anchetatorii au descoperit că locuințele erau supravegheate cu camere video wireless, uneori timp de mai multe zile, pentru a identifica momentul optim al spargerii, relatează presa locală.

Lovituri în serie în Iași, Suceava și Botoșani

Prima spargere a avut loc pe 1 august 2024, în cartierul Galata din Iași, unde hoții au furat bunuri în valoare de aproximativ 50.000 de lei.

La prima vedere, părea un furt obișnuit, favorizat de un geam lăsat deschis. Modul de operare nu ieșea în evidență: cei doi au sărit gardul și au pătruns în locuință pe fereastră. Au plecat cu o pradă consistentă: 10.000 de lei, 1.350 de euro, bijuterii din aur și argint, opt ceasuri, două laptopuri, o tabletă și o bicicletă electrică, prejudiciul total fiind estimat la 50.000 de lei.

Ulterior, ancheta a arătat că nu a fost vorba de o întâmplare. Camerele de supraveghere din zonă i-au surprins pe cei doi în noaptea dinaintea spargerii, în timp ce analizau cartierul și se îndreptau spre locuința vizată. În plus, proprietara plecase de acasă în dimineața respectivă, la ora 8:40, iar furtul a fost comis imediat după plecarea acesteia.

Au urmat lovituri tot mai îndrăznețe:

- în județul Suceava, unde au plecat cu zeci de mii de lei și valută. Și de această dată, au acționat în timpul zilei. Proprietarii plecaseră de acasă la ora 14:30, după ce au încuiat toate ușile și ferestrele, urmând să revină la 18:30. Profitând de interval, hoții au escaladat gardul și au pătruns în locuință după ce au spart un geam. Au percheziționat rapid casa, acționând organizat. Într-un șifonier din dormitorul de la parter au găsit 13.000 de lei și 3.000 de euro, iar dintr-un dulap aflat într-o cameră de la mansardă au sustras 64.000 de lei și 3.200 de lire sterline. Grăbindu-se să părăsească locul, au scăpat cei 3.000 de euro, bani care au fost ulterior recuperați din curtea locuinței, în apropierea locului unde anchetatorii au găsit și o pereche de mănuși abandonată. La ora 15:20, cei doi părăsiseră deja zona.

- o spargere în care unul dintre inculpați a acționat singur și a furat peste 30.000 de euro. Proprietarul plecase de acasă la ora 8:26. La ora 10:07, bărbatul a fost sunat de mama sa, care i-a transmis că locuința a fost spartă. Hoțul sărise gardul și, din magazie, luase două topoare și un hârleț, cu care a spart un geam de la ușa de acces. Din interior, hoțul a furat 30.000 de euro în bancnote, 450 de euro în monede, 2.000 de lire sterline, 24.000 de coroane suedeze (aproximativ 11.200 de lei) și 40.000 de lei. De asemenea, a sustras 14-15 grame de bijuterii, patru ceasuri, un rucsac și o pereche de pantofi sport. A încercat să plece cu bicicleta victimei, dar a fost surprins la poartă de mama proprietarului. Hoțul a abandonat bicicleta, a sărit gardul și a fugit. În urma acestei spargeri, anchetatorii au putut colecta probe ADN de la fața locului.

- un jaf în Botoșani, de unde au plecat cu bani, bijuterii și ceasuri.

Jaful spectaculos cu seiful

Cea mai spectaculoasă lovitură a fost dată pe 29 octombrie, tot în Iași. Hoții au intrat într-o locuință după ce au spart geamul și au smuls un seif încastrat în mobilă.

Seiful conținea aproximativ 30.000 de euro, bani și bijuterii. A fost transportat în trollere și abandonat ulterior într-o zonă împădurită.

După jaf, unul dintre inculpați a plecat spre București, iar celălalt a rămas în Iași, unde a câștigat 50.000 de euro la jocuri de noroc. Ulterior, și-a cumpărat un Audi A6, deși nu avea permis de conducere.

Cei doi au fost identificați de anchetatori pe baza probelor ADN lăsate la locul faptelor. Unul dintre ei era deja căutat de autoritățile din Republica Moldova pentru furt, iar celălalt avea antecedente penale.

Au fost reținuți la scurt timp după ultima spargere, iar în urma perchezițiilor au fost descoperite camerele video folosite pentru supravegherea locuințelor.

Pedepse dublate de Curtea de Apel

Inițial, Judecătoria i-a condamnat la pedepse de aproximativ 4 ani de închisoare. Nemulțumiți, atât inculpații, cât și procurorii au contestat decizia.

Magistrații Curtea de Apel Iași au considerat însă că pedepsele inițiale au fost „excesiv de blânde” și au decis dublarea acestora, așa că cei doi s-au ales cu 8 ani și 6 luni de închisoare, respectiv 8 ani și 8 luni de închisoare. Decizia este definitivă.

Cei doi au fost obligați și la plata unor despăgubiri consistente: peste 223.000 de lei, 48.000 de euro și 3.200 de lire sterline, precum și 100.000 de euro daune morale.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile identificate, inclusiv pe obiecte de valoare redusă, precum căști audio, telefoane mobile sau o baterie externă.

