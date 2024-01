Cum sărbătoresc ieşenii Ziua Culturii Naţionale. Expoziţii impresionante şi evenimente dedicate lui Eminescu

Ziua Culturii Naţionale va fi marcată, la Iaşi, printr-o serie de evenimente foarte interesante, la care ieşenii sunt invitaţi să participe în număr cât mai mare.

Astfel, în capitala Moldovei vor fi organizate expoziţii impresionante dar şi alte evenimente menite să amintească de marele poet naţional Mihai Eminescu.

Expoziţie impresionantă la Palatul Braunstein

Pe data de 15 ianuarie 2024, ieşenii sunt invitaţi să marcheze Ziua Culturii Naţionale prin participarea la vernisajul expoziției ,,Capodopere. Arta din România, de la clasic la contemporan”, ce va avea loc la Palatul Braunstein din Iași, de la ora 16:00. Evenimentul, organizat de Ministerul Culturii, Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, pune în lumină unele dintre cele mai importante opere din colecțiile celor două muzee și din colecții particulare, reprezentând un omagiu adus culturii și artei românești. Astfel, cei care vor participa la vernisaj vor putea admira aproximativ 70 de lucrări semnate de cei mai importanţi artişti români, precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Ion Țuculescu, Oscar Han, Ion Pacea sau Ion Jalea. De menţionat este faptul că expoziţia va fi deschisă pentru o perioadă de două luni de zile.

Evenimente menite să ne amintească de Eminescu

Ziua Culturii Naţionale marchează, în acest an, 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Ca un omagiu adus poetului național, al cărui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iaşi și al cărui nume instituția îl poartă, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” desfășoară mai multe evenimente sub genericul „Eminescu 174”. În perioada 15-31 ianuarie 2024 are loc expoziția „E umbra umbrei scrisu-mi”. Expoziția va fi deschisă în sediul central al bibliotecii, în spațiul expozițional de la etajul I, și propune publicului o selecție din cele mai importante traduceri ale operei eminesciene. Concepută ca o incursiune în timp, expoziția al cărei titlu este inspirat din poemul „Levantul”, de Mircea Cărtărescu, reunește primele transpuneri ale operei eminesciene în alte limbi. La acest eveniment este invitată și doamna prof. univ. dr. Marina Mureșanu Ionescu, unul dintre cunoscuții specialiști și cercetători români în domeniul creației eminesciene, membră a Uniunii Scriitorilor din România și laureată, în anul 1990, a Premiului „Lucian Blaga” al Academiei Române, pentru lucrarea de sinteză „Eminescu și intertextul romantic”.