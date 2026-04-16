Bustul poetului Octavian Goga, îndepărtat din zona Copou din motive de antisemitism: „Nu am vrut să creăm neplăceri”

Bustul poetului Octavian Goga, fost premier cu atitudini controversate, a fost îndepărtat din zona Copou a municipiului Iaşi după ce Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Antisemitismului şi Legionarismului din Arad a solicitat acest lucru Primăriei şi Consiliului Local Iaşi.

Bustul, care era amplasat într-o zonă intens circulată din cartierul Copou, a fost ridicat, în 28 martie, de angajaţii Ateneului Naţional Iaşi, instituţie aflată în subordinea Primăriei.

Potrivit Ziarului de Iaşi, cererea adresată Primăriei Iaşi de către asociaţia din Arad a fost motivată de noi prevederi din aşa-numita lege Vexler care interzice menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative ale unor persoane care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Antisemitismului şi Legionarismului din Arad a cerut mutarea statuii lui Goga încă de la începutul anului, dar municipalitatea nu a oferit un răspuns la solicitare în termenul legal. Din acest motiv, asociaţia a intentat un proces Primăriei Iaşi.

Totodată, asociaţia din Arad a trimis o adresă către Prefectura Iaşi pe această temă, iar potrivit jurnaliştilor ieşeni, Prefectura a răspuns că, în vederea punerii în aplicare a noilor prevederi legale, ”a iniţiat un dialog instituţional la nivelul administraţiei publice locale prin care bustul poetului Octavian Goga să poată fi valorizat şi recuperat, conform, într-un muzeu”.

Contactat de News.ro, prefectul judeţului Iaşi, Constantin Dolachi, a declarat că după ce a primit adresa de la asociaţia din Arad a redirecţionat documentul către Primăria Iaşi.

„Nu am avut vreo discuţie cu cei din Primăria Iaşi. A fost vorba doar de redirecţionarea acelei adrese. Nu ştiu nici la ce muzeu a fost dus bustul”, a afirmat prefectul de Iaşi, Constantin Dolachi.

Reprezentanţii Primăriei ieşene susţin că bustul a fost ridicat de Ateneul Naţional din Iaşi, instituţie subordonată municipalităţii.

Directorul interimar al instituţiei, Marius Mihai Gherman, a declarat că bustul a fost luat în 28 martie din Copou şi a fost dus într-o hală a Ateneului Naţional din Iaşi.

„Este la noi în hală şi va fi amplasat în final într-un muzeu. Nu am decis exact la ce muzeu. L-am ridicat pentru că nu am vrut să creăm neplăceri. Noi am fost cei care l-am amplasat în zona Copou, dar am făcut-o nu pentru omul politic Goga, ci pentru poetul Octavian Goga“, a afirmat Marius Mihai Gherman.

Octavian Goga a fost un politician controversat din cauza mai multor declaraţii şi decizii pe care le-a luat înainte şi în timpul mandatului de premier pe care l-a deţinut în anii 1937-1938. El a fost iniţiatorul unui plan prin care sute de mii de evrei români urmau să fie deportaţi în Insula Madagascar.

Potrivit istoricului Ilarion Ţiu, Goga a fost înmormântat cu zvastica pe piept, aceasta fiind dorinţa sa. În calitate de prim-ministru, Goga a adoptat un decret-lege care a avut ca efect retragerea cetăţeniei unui număr de 225.222 de evrei din România.