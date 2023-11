Bojdeuca lui Ion Creangă a fost modernizată. Internetul a luat foc: „E numai bună de închiriat pe Airbnb“

Primul muzeu literar din România îşi va deschide din nou porţile pentru vizitatori. Este vorba despre Bojdeuca lui Ion Creangă, de la Iaşi, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare - care a atras criticile vehemente ale internauților.

Autorităţile ieşene au anunţat că lucrările s-au finalizat recent şi că muzeul va fi redat publicului în curând, în luna decembrie a acestui an.

Ieşenii, nemulţumiţi de noul aspect al muzeului

Chiar dacă autorităţile anunţă că lucrările de restaurare au fost un real succes, ieşenii nu sunt de aceeaşi părere. Fotografiile care au apărut pe reţelele de socializare sunt intens criticate, multe persoane considerând că bojdeuca este acum prea modernă.

„Au pus parchet pe jos în bojdeucă? Îmi vine să vomit!“, a comentat o ieşeană pe Facebook.

Totodată, ieşenii consideră că, după reabilitare, căsuţa din Ţicău nu mai prezintă adevăratele condiţii în care a trăit marele povestitor Ion Creangă.

,,În ce lux a trăit Creangă! Doamne!!! Nu pot să cred! Mai fac și publicitate!", a adăugat un ieşean supărat din cauza noului aspect pe care îl are Bojdeuca lui Creangă.

Totodată, ieşenii au început să ironizeze autorităţile: ,,Au stricat-o şi pe asta! Creangă avea parchet triplu stratificat în bojdeucă? Şi ferestre din plastic cu geam termopan? Văleu! Şi acum câinii se joacă cu motoceii? Am fost eu la o şcoală greşită sau ăştia nu au fost deloc la şcoală?", întreabă o altă ieşeancă.

Oamenii văd acum în Bojdeucă o clădire modernă, ce poate fi închiriată cu uşurinţă, „Se poate închiria în regim hotelier? E numai bună de pus pe Air BNB“, au adăugat, ironic, internauţii.

Constructorul susţine că a încercat să păstreze elementele autentice

Gheorghe Baian, directorul firmei de construcţii care s-a ocupat de reabilitarea muzeului a declarat, pentru Iaşi TV Life, că s-a încercat păstrarea cât mai multor elemente autentice.

„Au fost păstrate materialele aferente pereților, inclusiv tencuieli și varuri, care urmează să fie folosite la finisaje. Avem, într-adevăr, un sistem modernizat de încălzire în pereți, peste care va fi aplicată tencuiala. Am păstrat cuptorul vechi, vatra veche, ce va suferi un mic proces de restaurare, dar vom folosi în rest tencuiala specifică pentru clădiri monument. Va fi construit și un cerdac precum cel inițial, cel din spatele monumentului va fi reabilitat”, a explicat Gheorghe Baian.

Preşedintele Consiliului Judeţean, mândru de proiectul proaspăt finalizat

Conform conducerii Consiliului Judeţean Iaşi, lucrările au fost finalizate, iar, în scurt timp, ieşenii vor putea să pătrundă, din nou, în universul literar pe care marele scriitor Ion Creangă l-a creat în căsuţa din Iaşi, din cartierul Ţicău.

„Călător pe meridiane culturale, așa s-a numit proiectul prin care am reabilitat întreg ansamblul muzeal cu fonduri europene, printr-un parteneriat implementat împreună cu Primăria Fălești Și Consiliul Raional Fălești din Republica Moldova. Prin acest proiect, am efectuat lucrări de restaurare și securizare a bojdeucii, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii muzeului, refacerea amfiteatrului și circulațiilor pietonale, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat. Mă bucur că am încheiat cu succes etapa lucrărilor și că am reușit să conservăm farmecul unic al bojdeucii. Vă reamintesc că Bojdeuca lui Ion Creangă este primul muzeu literar din România, inaugurat în 1918, și cel mai vizitat Muzeu din rețeaua Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Încă puțin și vă reașteptăm să descoperiți lumea lui Ion Creangă, în Bojdeuca din Dealul Țicăului", a precizat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Bojdeuca de la Iaşi, primul muzeu literar din ţară

Situată în cartierul Ţicău, din Iaşi, Bojdeuca lui Ion Creangă este prima casă memorială din România. Căsuţa are două camere, dispuse de o parte şi de alta a unui antreu şi a devenit muzeu pe data de 15 aprilie 1918.

În această casă, marele povestitor a trăit între anii 1872 şi 1889, pragul ei fiind călcat şi de Mihai Eminescu, bunul prieten al „bădiei“ Creangă. Bojdeuca de la Iaşi a mai avut parte de restaurări, în 1942 şi 1985 şi este înscrisă în Lista monumentelor istorice.

Primul muzeograf care a prezentat Bojdeuca celor ce veneau să o viziteze a avut dreptul să locuiască în mica bucătărioară din stânga intrării, împreună cu soția, trei copii și bunica.

La vremea sa, Ion Creangă era recunoscut pentru faptul că la căsuța sa din Țicău deținea un grup destul de mare de pisici (aproximativ 30), iar fiecare purta câte un nume asociat unei persoane reale din viața sa. Spre exemplu, întotdeauna a avut o pisică pe nume Marioara, botezată după mătușa sa zgârcită din satul natal Humulești (Neamț).