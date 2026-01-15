Nicu Ştefănuţă, vicepreședintele Parlamentului European, prevede un vot strâns pe Acordul Mercosur. „Este o majoritate foarte, foarte subţire”

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al PE, a declarat joi că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur, el menţionând că este o majoritate foarte, foarte subţire şi va fi bătaie pe acest vot.

”Eu nu cred că nu s-a discutat asta la guvern şi că, vezi, doamne, poate unul din partidele n-a fost anunţat. A fost şi au fost mai multe voturi până acum şi în Parlamentul European. Adică nu era un subiect nou. A devenit un subiect politizat, însă, odată ce semnătura s-a pus. Noi, săptămâna viitoare, avem un vot. Primul va fi despre legalitate, hai să vedem dacă se conformează acordul ăsta cu restul lucrurilor la care am semnat, de exemplu, standard de mediu, standard de muncă, acolo va fi un vot şi peste o lună în Parlamentul European va fi un al doilea vot, pe conţinut”, a spus europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, la Europa FM, scrie News.

El a precizat că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni.

Întrebat dacă există o majoritate în Parlamentul European clară, pe acest Acord UE-Mercosur, Ştefănuţă a răspuns: ”Este o majoritate foarte, foarte subţire”.

”Va fi bătaie pe acest vot”, a menţionat Nicu Ştefănuţă, el arătând, despre grupul său politic, verzii europeni, că în mod tradiţional se împotrivesc acordurilor comerciale pentru că, de multe ori, cresc standarde de mediu faţă de ale noastre.

”În mod tradiţional, verzii s-au opus unor acorduri comerciale. Însă, în acest moment, peste o treime sau spre jumătate, suntem pentru acordul Mercosul, aşa cum este el, pentru că şi noi avem o perspectivă geopolitică. Standardele din America Latină sunt aduse în sus odată cu acordul ăsta. Şi, în al doilea rând, ne trebuie relaţii cu ţări prietene. Nu trăim într-un vid”, a arătat europarlamentarul.