Viscole puternice și condiții extreme în Retezat și Parâng. Turiștii sunt sfătuiți să evite drumețiile pe creste VIDEO

Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe traseele de creastă din munți, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, în acest sfârșit de săptămână. Sunt anunțate viscole și rafale de vânt puternice.

Serviciul Public Salvamont Hunedoara îi atenționează pe amatorii de drumeții să nu urce pe traseele montane de creastă, din cauza riscurilor crescute de accidentări.

„Este o avertizare meteo de cod portocaliu, în intervalul duminică 26 noiembrie, între orele două dimineața și 16, care vizează viscole în zona montană din sudul județului Hunedoara”, a informat Serviciul Public Salvamont Hunedoara.

Salvamont a publicat câteva imagini (video Salvamont Hunedoara) care arată condițiile de meteo extreme de la munte.

De sâmbătă, în munții Retezat și Parâng, la peste 1.800 de metri altitudine, vântul puternic spulberă zăpada adunată pe creste, iar vizibiliatea este extrem de redusă.

„La peste 2.000 de metri, stratul de zapadă masoara peste 40 de centimetri, în unele locuri fiind de peste un metru, iar vizibilitatea este sub zece metri. iar in depozite este si de peste 1 m, vizibilitatea fiind sub 10 metri. Le recomandăm turiștilor să nu urce pe traseele de crestă”, a precizat Remus Popescu, șeful formației Salvamont Valea Jiului, din cadrul Salvamont Hunedoara.

Odată cu primele ninsori, care s-au așternut în ultimele zile în zonele alpine din munții Retezat, Parâng și Vâlcan, unele stațiuni montane din Hunedoara au devenit din nou animate de turiști.

A crescut numărul celor care ajung în Parâng, Râușor și Straja, căutând să se bucure de zăpadă, chiar dacă stratul acesteia este încă prea mic pentru schi sau săniuș.

Trasee montane din Hunedoara, greu accesibile

Stațiunea montană Parâng (video), accesibilă din orașele Petroșani și Petrila din Hunedoara, pe o șosea modernizată în ultimii ani, se află la 1.500 – 1.600 de metri, iar din zona turistică pornesc câteva trasee spre vârfurile cele mai înalte ale Parângului, care ating peste 2.400 de metri.

Cel mai înalt dintre vârfuri este vârful Parângul Mare (2.519 metri), iar în împrejurimile sale alte trei creste (Gemănarea, Stoiniţa şi Cârja) depăşesc 2.400 de metri. Alte 15 vârfuri din Munții Parâng au fiecare 2.300 de metri.

Din cauza vremii neprielnice turelor montane de creastă și a troienelor de zăpadă adunate de viscol pe munte, pornirea pe astfel de trasee este interzisă în aceste zile. Cei care vor să „își forțeze norocul”, trebuie să aibă un echipament adecvat de iarnă, să aibă experiență în ascensiuni, să nu pornească singuri la drum și să aibă o condiție fizică bună.

→ Imaginea 1/15: Muntii Parang Foto Attila Dobai (17) jpg

Traseele montane din Munții Retezat, spre vârfurile care ating aproape 2.500 de metri sunt și ele interzise, iar excursioniștii sunt sfătuiți să se limiteze la drumeții spre locuri mai accesibile de la poale munților.

Stațiunea montană Râușor de la poalele vârfului Retezat, Lacul Gura Apelor din Retezat, Cascada Lolaia din Retezat se numără printre obiectivele turistice care pot fi vizitate, fără prea multe riscuri, în această perioadă.