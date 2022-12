Tânărul care a spulberat șase copii cu mașina, arestat. Primar: „Și de erau zece limitatoare, n-ar fi oprit”

Tânărul de 19 ani care a condus băut și fără a avea perims auto, și a provocat un accident mortal, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Magistrații Judecătoriei Petroșani au decis, joi, arestarea preventivă a lui Claudiu Nițariu (19 ani), tânărul care a urcat băut la volan și a produs un accident grav pe centura municipiului Petroșani, soldat cu moartea unui copil de 11 ani și rănirea altor cinci adolescenți.

Șofer teribilist, arestat pentru 30 de zile

„Instanța admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani și dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 22 decembrie 2022 şi până la data de 20 ianuarie 2023, inclusiv, a inculpatului Claudiu Nițariu, cetățean român, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia,ucidere din culpă, toate cu aplicarea articolului 38 aliniatele 1, 2 din Codul Penal”, arată decizia Judecătoriei Petroșani.

Magistrații au respins solicitarea avocatului acestuia ca tânărul să fie trimis în arest la domiciliu. Soluția instanței poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara.

Cosmin, plâns de colegi și prieteni

Joi, colegii și apropiații adolescentului decedat în urma accidentului rutier provocat de Claudiu Nițariu au adus flori și lumânări la locul tragediei, o trecere de pietoni de pe centura municipiului Petroșani.

Au adus și o minge de fotbal, pentru că dintre copii răniți, patru erau înscriși la clubul de fotbal din localitate. Victimele se întorceau miercuri seara, de la o serbare organizată de către Jiul Petrolani și Școala de fotbal „Damian Militaru”.

„Ne pare nespus de rău pentru această nenorocire. Eu și colegii mei, de două luni ne străduim să facem această serbare de sfârșit de an cu acești copilași minunați pe care-i avem la școală. Am făcut serbarea de sfârșit de an la Teatrul de Stat și după aceea ne-am hotărât să facem un miniparty cu ei. S-au distrat extraordinar. Părinții ne-au felicitat și după ce au plecat am auzit tragedia care s-a întâmplat. Ne pare rău de familie, de acest copilaș, de ce a putut să i se întâmple”, a spus, plângând, Damian Militaru, antrenorul copiilor, victime ale accidentului.

Tragedia s-a petrecut în apropiere de stadionul „Petre Libardi” din Petroșani, al echipei Jiul. Clubul sportiv a transmis pe pagina sa de Facebook condoleanțe familiei copilului decedat.

„Avem un dispreţ uriaş pentru şoferul în vârstã de 19 ani care a produs tragedia, el nefiind posesorul unui carnet de conducere, dar şi sub influenţa alcoolului a fugit de la locul accidentului, fiind prins la cãtiva kilometri de locul unde s-a întamplat nenorocirea. Sperãm din inimã cã acest individ sã fie cât mai aspru pedepsit de autoritãţile din Petroşani. Odihneşte-te în pace, Cosmin! Condoleanţe familiei!”, a transmis Jiul Petroșani, pe pagina de Facebbok.

Autoritățile au dat vina pe șofer

Autoritățile din județul Hunedoara au anunțat că vor lua măsuri preventive ca astfel de tragedii să poată fi evitate

„Este ceva de neimaginat ce s-a întâmplat. O să încercăm să facem acțiuni de conștientizare a acestor fenomene care nu trebuie să se mai întâmple niciodată”, a declarat Călin Marian, prefectul județului Hunedoara, într-o conferință de presă, organizată la Petroșani.

Înainte de trecerea de pietoni nu erau montate limitatoare de viteză.

„Și dacă erau zece limitatoare înainte de această trecere de pietoni, care este imediat după un sens giratoriu, acest inconștient băut și fără permis tot nu ar fi oprit. Nici limitatorul de viteză nu ar fi putut să preîntâmpine acest eveniment”, a susținut primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ridzi.

Limitatoarele sunt o soluție, a afirmat primarul. „Noi avem un proiect să semaforizăm aceste treceri”, a adăugat acesta, în conferința de presă.

Șase copii, loviți de mașină

Accidentul rutier grav a avut loc, miercuri seara, în jurul orei 22, pe o trecere de pietoni din Petroșani. Șase adolescenți, cu vârste între 11 și 14 ani au fost loviți de mașina condusă de Claudiu Nițariu, care apoi a părăsit locul accidentului.

Victimele au primit primul ajutor și au fost transportate la spital, trei dintre ele având răni grave. Unul dintre copii, în stare gravă, a decedat la spital, a informat, joi dimineața, Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

Șoferul băut a fugit

Șoferul a fost găsit în scurt timp, de polițiști. „În urma declanșării activităţilor specifice, a fost identificat în localitatea Aninoasa, pe strada Căzănești, un tânăr de 19 ani, din Aninoasa, care nu posedă permis de conducere, bănuit de comiterea evenimentului rutier”, a informat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

Șoferul fără permis auto se urcase băut la volan. „Conducătorul auto a prezentat o concentrație la etilotest de 0,81 mg/l, alcool pur în aerul expirat și a fost condus la unitatea medicală din Petroșani, în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal”, a informat reprezentantul IPJ Hunedoara.