Spaima trăită de o turistă, într-o cetate dacică: „Am luat-o la fugă, fără să mă gândesc” VIDEO

Turiștii care vizitează cetățile dacice din Hunedoara trebuie să își ia unele măsuri de precauție, în perioada verii, când prezența șerpilor și a viperelor poate fi observată mai frecvent.

Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost declarate, recent, „Destinația anului” la categoria Târâmuri de tradiție și istorie, la o competiție organizată de o platformă de turism, în parteneriat cu Ministerul Ecnomiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Zeci de mii de turiști vizitează anual Sarmizegetusa Regia, Blidaru, Costești și Piatra Roșie, iar mulți dintre ei și-au împărtășit experiențele on-line, în recenziile publicate pe Google. Unii au susținut că au trecut prin experiențe mai puțin așteptate, la vizitarea monumentelor istorice.

O turistă care a vizitat, recent, cetatea dacică Costești (video), a povestit că a fugit din calea unui șarpe apărut printre monumente, fără a mai avea curajul să privească în urmă.

„Îmi doream de mult timp să ajung și am reușit. A fost interesant, așa cum îmi imaginam. Dar am avut și o experiență mai puțin plăcută. Am făcut doi pași în afara cărării pentru a vedea o floare galbenă, mai de aproape, și am călcat pe un șarpe. Am sărit în momentul în care a început să se încolăcească și am fugit fără să mă gândesc prea mult. Am coborât de la cetate fix pe mijlocul drumului”, a relatat turista.

În timpul verii, șerpii au fost întâlniți și în alte cetăți dacice din Hunedoara. La Sarmizegetusa Regia (video - august 2022) au fost montate panouri de avertizare cu privire la pericolul pe care îl prezintă viperele.

„Nu vă urcați pe monumente. Atenție, vipere”, se poate citi pe unele panouri aflate în situl arheologic al fostei capitale dacice. În anii trecuți, o viperă a fost văzută „odihnindu-se” la soare pe Soarele de Andezit.

Turiştii au fost avertizaţi să nu umble descălţaţi – așa cum adesea o făceau în Sarmizegetusa regia -, să nu se aşeze pe iarbă şi să fie atenţi pe unde calcă, în special atunci când se află în apropierea templelor antice.

Unii dintre oaspeții capitalei dacice ignoră însă recomandările administrației sitului şi se descalţă atunci când ajung în incinta sacră din Sarmizegetusa Regia, din dorința de a „se încărca de energie”

„Mi-am scos încălțămintea și am pășit cu tălpile goale. Am încercat o conexiune cu energiile locului, cu energiile strămoșești”, a relatat, într-o recenzie de pe Google, un turist care a vizitat Sarmizegetusa Regia, în urmă cu câteva zile.

Cetatea medievală Deva (video) și cetatea medievală Colț din Hunedoara (video) sunt și ele locuri unde turiștii sunt avertizați de riscul de a întâlni vipere.

Județul Hunedoara cuprinde cea mai mare aglomerare de cetăți dacice din România. Cele mai populare dintre ele se află în Munții Orăștiei, în locuri devenite mai accesibile în ultimii ani, după ce unele drumuri montane au fost modernizate.

Cetățile dacice din Hunedoara, vechi de peste două milenii

Sarmizegetusa Regia – capitala dacilor și cetățile dacice Costești, Blidaru și Piatra Roșie se înfățișează în aceste zile împodobite de verdele pădurii și de florile sălbatice.

Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO din Hunedoara, se numără printre cele mai importante obiective turistice din România. Vechea capitală a Daciei pre-romane, înfiinţată în urmă cu peste două milenii, se află în Munţii Orăştiei, la poalele Vârfului Godeanu (1.656 metri), considerat de unii dintre istorici „muntele sfânt al dacilor“.

Sarmizegetusa Regia a fost o aşezare înfloritoare din Epoca Fierului. A fost devastată la sfârşitul războaielor de cucerire a Daciei şi a rămas puţin cunoscută oamenilor, până la începutul secolului al XIX-lea, când au avut loc primele cercetări sistematice, care au dus la dezvelirea ei. În prezent, ruinele sale sunt vizitate anual de peste 60.000 de oameni. În apropiere de ea, turiștii găsesc ruinele așezării dacice Fețele Albe, mai puțin îngrijite în ultimii ani, dar spectaculoase prin înfățișarea și istoria lor.

Aflată la circa 20 de kilometri de Orăștie, deasupra văii Grădiștii, cetatea dacică Costeşti a fost ridicată în vremea regelui Burebista, în secolul I î. Hr., şi a servit ca fort militar, dar şi ca reşedinţă pentru căpeteniile strămoşilor noştri. Se numără printre cele mai vechi cetăți dacice de piatră din România. Ăn apropiere de Costești, la capătul unui urcuș de circa o oră, prin pădure, se întinde Cetatea dacică Blidaru, construită și ea în secolul I î.Hr. şi considerate una dintre cele mai puternice fortăreţe militare ale dacilor.

Pe valea Luncanilor din Hunedoara, nu departe de celelalte cetăți dacice din Munții Orăștiei, călătorii găsesc Cetatea dacică Piatra Roșie (video).

A fost clădită în secolul I î. Hr. și a rezistat până în timpul războaielor daco-romane de la începutul secolului al doilea. Acum, ruinele sale sunt una din numeroasele atracții ale zonei Luncani – Cioclovina din Hunedoara.