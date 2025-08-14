Ana Ivanovic s-a separat oficial de germanul Bastian Schweinsteiger. Fostul fotbalist iubește mai nou o bulgăroaică

Ana Ivanovic (37 de ani) și Bastian Schweinsteiger (41 de ani) au divorțat după o căsnicie de nouă ani. Ei au semnat documentele necesare și au finalizat separarea în fața instanței.

Motivul divorțului, conform informațiilor, îl reprezintă „diferențele ireconciliabile". Avocatul Anei Ivanovic a confirmat pentru „Kurir" că divorțul este acum oficial, mai ales după ce fotbalistul a fost surprins cu bulgăroaica Silva Kapitanova în Mallorca.

„Înainte ca Bastian să înceapă să apară public cu alte femei, cei doi au decis să divorțeze. Doar membrii apropiați ai familiei cunoșteau această informație. Avocații lor au finalizat toate procedurile legale. Ana a acceptat bine situația și nu o deranjează comportamentul liber al lui Bastian, deși crede că o face intenționat.

Au trei copii, iar cel mai mic fiu s-a născut acum doar doi ani. Numele celui mai mic copil nu a fost făcut public. Custodia este comună, iar Ana a primit casa în care locuiește în prezent cu copiii”, a dezvăluit o sursă.

Avocatul Sasa Vukovic a explicat pentru publicația menționată ce înseamnă termenul „custodie comună".

„Custodia comună înseamnă că responsabilitățile părintești vor fi exercitate împreună. Când copiii sunt la un părinte, acesta este obligat să îi ducă la școală, la antrenament etc.

Dacă au divorțat în Germania, Ana poate iniția o procedură separată în Serbia, pentru a putea folosi hotărârea judecătorească în scopuri legale. Probabil, hotărârea judecătorească a stabilit ca cei trei copii să locuiască cu mama, ceea ce este obișnuit în cazul divorțurilor de comun acord.

De asemenea, a fost stabilită pensia alimentară, iar deoarece divorțul a fost de comun acord, s-au înțeles și asupra bunurilor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trebuie să fie implicată în procedură și adesea dorește să afle opinia copiilor. Copiii sunt de obicei mai atașați de mamă. Un copil de zece ani își poate exprima opinia, iar la 15 ani poate deja să aleagă”, a explicat avocatul.

S-au cunoscut la New York

Schweinsteiger și Ivanovic s-au cunoscut în 2014, la New York, iar fostul mijlocaș german a cerut-o de soție pe Ana într-un parc din Londra, câteva luni mai târziu. Nunta lor a avut loc în iulie 2016, la Veneția, iar Ana Ivanovic, câștigătoare a ediției din 2008 a turneului de la Roland Garros, s-a retras din activitate în luna decembrie a aceluiași an.

Bastian are acum o nouă iubită. Mulți au crezut că Ester Sedlacek este cea care i-a „furat” soțul Anei, deoarece germanul lucra de ceva vreme cu ea la televizune.

Zvonurile s-au intensificat când s-a aflat că Ester este însărcinată, dar s-a dovedit că Silva Kapitanova este cea care a intervenit între fosta tenismenă sârbă și celebrul fotbalist, lucru confirmat de fotografiile apărute în presă cu cei doi în Grecia.