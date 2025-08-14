Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pompierii intervin la Unitatea 2

Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pompierii intervin la Unitatea 20
Mai multe echipaje de pompieri intervin joi, 14 august, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.
Potrivit ISU Constanța, alarma s-a activat într-o cameră tehnică aflată într-o clădire administrativă, informează News.ro.
La fața locului se deplasează mai multe autospeciale pentru evaluarea situației și pentru a preveni eventuale riscuri.
Autoritățile urmează să stabilească cauzele care au dus la declanșarea alarmei.
Știre în curs de actualizare.