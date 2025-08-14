Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pompierii intervin la Unitatea 2

Mai multe echipaje de pompieri intervin joi, 14 august, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Potrivit ISU Constanța, alarma s-a activat într-o cameră tehnică aflată într-o clădire administrativă, informează News.ro.

La fața locului se deplasează mai multe autospeciale pentru evaluarea situației și pentru a preveni eventuale riscuri.

Autoritățile urmează să stabilească cauzele care au dus la declanșarea alarmei.

Știre în curs de actualizare.