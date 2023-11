Gică Popescu construiește un complex comercial peste ruinele unei fabrici comuniste din Hunedoara VIDEO

Fostul fotbalist Gheorghe (Gică) Popescu va construi un complex comercial, pe ruinele unor foste fabrici din Hunedoara, construite în anii '70, privatizate după 1990, falimentate și aflate în curs de demolare.

Investiții în Hunedoara, de șase milioane de euro

„Complexul comercial va fi amplasat pe un teren de 21.000 de metri pătrați, iar suprafaţa închiriabilă va fi de 6.000 de metri pătrați, construită pe un singur nivel. Investiţia se ridică la aproximativ șase milioane de euro şi va genera aproximativ 100 de noi locuri de muncă, după finalizare. Lucrările efective vor începe în a doua jumătate a anului viitor şi estimăm că se vor termina în ultima parte a anului 2025”, a declarat Gică Popescu (fostul mare internaţional al României) în calitate de reprezentant al companiei GLP.

Până la începerea construcţiei, vor continua operaţiunile de demolare a vechilor clădiri.

„Conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii GLP Project, noul complex comercial îşi doreşte să atragă la Hunedoara branduri renumite din mai multe arii, astfel încât să răspundă nevoilor hunedorenilor atât în ce priveşte comerţul alimentar, cât şi în ce priveşte celelalte genuri de produse şi servicii de care are nevoie o familie (încălţăminte, îmbrăcăminte, cosmetice, IT etc...)”, a informat Primăria Hunedoara.

Fostele fabrici comuniste din Hunedoara, închise după 1990

Fostele fabrici de încălțăminte și tricotaje (video) de la intrarea în municipiu au fost ridicate în anii ’70, pentru a oferi locuri de muncă femeilor din orașul metalurgic. La începutul anilor ’80, cele două fabrici din industria ușoară aveau circa 1.000 de angajate.

Au fost anii cei mai buni ai fabricilor comuniste, în care trei sferturi din producția de încălțăminte și haine ajungea în afara României, în timp ce mărfurile refuzate la export erau distribuite în magazinele din țară.

Vechile fabrici comuniste din Hunedoara au fost privatizate după 1990 și apoi închise. Clădirile lor au rămas în conservare ani în șir, în așteptarea demolării sau refolosirii.

„În ultimii ani, unele spații au ajuns să fie locuite de oameni ai străzii și deveniseră cuiburi de șobolani. Geamurile le-au fost sparte, mizeria s-a adunat în jurul lor și era clar că urmau să fie demolate”, relata unul din locatarii unui bloc aflat în apropiere de fosta fabrică de tricotaje din Hunedoara.

Și alte mici uzine înființate în timpul regimului comunist în Hunedoara au fost privatizate după 1990 și au fost închise treptat, iar clădirile lor au rămas abandonate pe terenurile ocupate de șoseaua care despărțea cartierele din municipiu de Combinatul siderurgic Hunedoara.

În anii 2000, clădirile dezafectate și ruinele fostelor întreprinderi din industria ușoară din Hunedoara nu au prezentat interes pentru investitori, economia orașului fiind afectată de declinul demografic și de restructurările și disponibilizările din combinatul siderurgic Hunedoara, unde în trecut munceau aproape 20.000 de oameni.

În ultimii ani, mai multe foste întreprinderi comuniste din Hunedoara au fost demolate, pentru a face loc unor centre comerciale.