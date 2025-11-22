search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Liderii europeni se mobilizează pentru a câștiga timp pentru Ucraina: „Președintele Trump dorește un acord de pace acum”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Volodimir Zelenski și liderii de europeni încearcă să revizuiască de urgență aspecte cheie ale planului de pace propus de SUA înainte de termenul-limită dat de Trump pentru ca partea ucraineană să-și dea acordul, comentează Kyiv Post o relatare Bloomberg, care citează oficiali.

FOTO ARHIVĂ
FOTO ARHIVĂ

Guvernele europene se străduiesc să-i câștige Ucrainei mai mult timp după ce administrația Trump a stabilit un termen- limită pentru un răspuns până de Ziua Recunoștinței, punând astfel presiune asupra Kievului să răspundă favorabil cadrului de pace în 28 de puncte care a circulat în presă înainte de a fi confirmat de Casa Albă.

Potrivit unor oficiali citați de Bloomberg, strategia europeană presupune o abordare prudentă: rescrierea unor secțiuni importante ale propunerii și prezentarea modificărilor drept „actualizări constructive”, mai degrabă decât să semnaleze opoziție directă.

În paralel, administrația Trump se pregătește să informeze aliații europeni despre planul de pace al SUA duminică, a aflat Kyiv Post din surse diplomatice - o acțiune ce semnalează că Washingtonul intră într-o fază asertivă în eforturile sale de a obține un acord.

În mod normal, la reuniune ar fi prezent secretarul de stat american Marco Rubio, însă, potrivit unor surse, secretarul SUA pentru armată, Dan Driscoll, ar putea prelua conducerea.

Consilieri de rang înalt pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Germania, Franța și Ucraina sunt așteptați să se întâlnească cu Driscoll – cel mai probabil la Londra – pentru ceea ce mai mulți oficiali occidentali descriu drept o rundă de diplomație discretă, hotărâtoare,

Scopul este de a explora dacă există o cale către negocieri de pace înainte ca iarna să agraveze condițiile de război pentru Ucraina.

Driscoll i-a informat pe diplomații europeni la începutul acestei săptămâni, atrăgându-le atenția că un acord trebuie încheiat cât mai curând posibil. El le-ar fi spus că Ucraina se află într-o situație proastă și că acum este momentul pentru pace, iar „președintele Trump dorește un acord de pace acum”.

Trump a părut să confirme această presiune a SUA asupra Kievului de a urgenta lucrurile: „Va trebui să-i placă – și dacă nu-i place, atunci presupun că ar trebui să continue să lupte”.

El a semnalat însă că ar putea fi flexibil în privința calendarului, „dacă lucrurile merg bine”.

27 noiembrie este „un moment potrivit pentru o decizie”, a declarat el, subliniind că a avut tendința de a prelungi termenele limită dacă circumstanțele sunt favorabile.  

Planul propus de SUA ar impune Ucrainei să recunoască Crimeea, Lugansk și Donețk ca fiind de facto sub control rusesc, să organizeze alegeri în termen de 100 de zile, să renunțe la ambițiile de aderare la NATO și să își reducă forțele armate. Sancțiunile împotriva Moscovei ar urma, de asemenea, să fie eliminate treptat.

Republicanii au criticat planul

Senatorul Roger Wicker, președintele republican al Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, l-a catalogat „extrem de problematic” și a spus că Ucraina „nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai flagranți criminali de război din lume, Vladimir Putin”.

„Putin a petrecut tot anul încercând să-l ia pe președintele Trump de prost”, a declarat senatorul Mitch McConnell, șeful comisiei pentru alocări de fonduri pentru apărare din Senat și fostul lider al majorității din Senat. „Dacă oficialii administrației sunt mai preocupați să-l îmbuneze pe Putin decât să asigure o pace reală, atunci președintele ar trebui să găsească noi consilieri.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul va colabora „cu America și Europa” pentru a ajunge la un acord de pace, după o conversație telefonică de o oră pe care a avut-o vineri cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul armatei, Dan Driscoll.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis că planul de pace Rusia-SUA ar putea „pune baza pentru un acord final de pace”.

Liderii europeni lucrează la un plan

„Europa a depus eforturi considerabile pentru a ajunge la o poziție solidă și unitară în această privință. Și cred că acest plan ar putea însemna că trebuie abandoneze toate eforturile și să se confrunte un scenariu în care europenii ar trebui să o ia de la zero”, a apreciat Rachel Rizzo, cercetător senior nerezident la Centrul pentru Europa al Consiliului Atlantic.

SUA au amenințat că vor suspenda tot sprijinul militar și de informații acordat Ucrainei dacă aceasta nu ajunge la un acord până joia viitoare, au declarat sursele.

Însă, pe măsură ce șocul inițial s-a mai risipit vineri, unii oficiali au susținut că este o repetare a impasului din trecut, când Trump a propus un acord, Zelenski și Europa s-au opus, iar președintele SUA a dat înapoi.

Un oficial european a declarat sub rezerva anonimatului că nu este prima dată când Zelenski este pus într-o situație dificilă de Trump. Oficialul s-a arătat optimst: intră în vigoare noi sancțiuni americane și, deși Ucraina se află într-o situație dificilă, continuă să atace ținte în adâncul Rusiei și să provoace pierderi masive forțelor rusești.

„Îmi este foarte greu să cred că o propunere atât de amplă ar putea fi elaborată într-un mod care să fie acceptabil nu doar pentru ruși și ucraineni, ci și pentru europeni într-un fel sau altul”, a apreciat Meghan O'Sullivan, directoarea Centrului Belfer de la Școala Kennedy a Universității Harvard, pentru Bloomberg Television.

„Cred cu tărie în a pune pe masă idei concrete ca punct de plecare, dar mi se pare de neconceput să mă aștept ca acest lucru să fie rezolvat și ca aceste probleme să fie negociate până joi.”

Multe detalii ale planului sunt propuneri care au fost respinse în trecut de Ucraina și aliații săi europeni. Statele membre NATO ar putea, de asemenea, să obiecteze, având în vedere că planul ar restricționa posibilitatea alianței de apărare de a admite noi candidați după cum consideră de cuviință. O astfel de mișcare ar necesita acordul tuturor celor 32 de membri.

Planul prevede ca Ucraina să primească o garanție de securitate din partea SUA, pentru care Washingtonul ar fi compensat. SUA ar primi, de asemenea, 50% din profit pentru reconstrucția și investiția în Ucraina și ar intra într-un parteneriat economic cu Rusia odată ce sancțiunile sunt ridicate.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
De ce trebuie păstrați fluturașii de salariu. Situația în care devin esențiali
playtech.ro
image
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Cristi Chivu le-a spus italienilor exact ce crede: "E un nenorocit!"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Decizia liderulor europeni privind planul de pace pentru Ucraina
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?