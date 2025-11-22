Liderii europeni se mobilizează pentru a câștiga timp pentru Ucraina: „Președintele Trump dorește un acord de pace acum”

Volodimir Zelenski și liderii de europeni încearcă să revizuiască de urgență aspecte cheie ale planului de pace propus de SUA înainte de termenul-limită dat de Trump pentru ca partea ucraineană să-și dea acordul, comentează Kyiv Post o relatare Bloomberg, care citează oficiali.

Guvernele europene se străduiesc să-i câștige Ucrainei mai mult timp după ce administrația Trump a stabilit un termen- limită pentru un răspuns până de Ziua Recunoștinței, punând astfel presiune asupra Kievului să răspundă favorabil cadrului de pace în 28 de puncte care a circulat în presă înainte de a fi confirmat de Casa Albă.

Potrivit unor oficiali citați de Bloomberg, strategia europeană presupune o abordare prudentă: rescrierea unor secțiuni importante ale propunerii și prezentarea modificărilor drept „actualizări constructive”, mai degrabă decât să semnaleze opoziție directă.

În paralel, administrația Trump se pregătește să informeze aliații europeni despre planul de pace al SUA duminică, a aflat Kyiv Post din surse diplomatice - o acțiune ce semnalează că Washingtonul intră într-o fază asertivă în eforturile sale de a obține un acord.

În mod normal, la reuniune ar fi prezent secretarul de stat american Marco Rubio, însă, potrivit unor surse, secretarul SUA pentru armată, Dan Driscoll, ar putea prelua conducerea.

Consilieri de rang înalt pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Germania, Franța și Ucraina sunt așteptați să se întâlnească cu Driscoll – cel mai probabil la Londra – pentru ceea ce mai mulți oficiali occidentali descriu drept o rundă de diplomație discretă, hotărâtoare,

Scopul este de a explora dacă există o cale către negocieri de pace înainte ca iarna să agraveze condițiile de război pentru Ucraina.

Driscoll i-a informat pe diplomații europeni la începutul acestei săptămâni, atrăgându-le atenția că un acord trebuie încheiat cât mai curând posibil. El le-ar fi spus că Ucraina se află într-o situație proastă și că acum este momentul pentru pace, iar „președintele Trump dorește un acord de pace acum”.

Trump a părut să confirme această presiune a SUA asupra Kievului de a urgenta lucrurile: „Va trebui să-i placă – și dacă nu-i place, atunci presupun că ar trebui să continue să lupte”.

El a semnalat însă că ar putea fi flexibil în privința calendarului, „dacă lucrurile merg bine”.

27 noiembrie este „un moment potrivit pentru o decizie”, a declarat el, subliniind că a avut tendința de a prelungi termenele limită dacă circumstanțele sunt favorabile.

Planul propus de SUA ar impune Ucrainei să recunoască Crimeea, Lugansk și Donețk ca fiind de facto sub control rusesc, să organizeze alegeri în termen de 100 de zile, să renunțe la ambițiile de aderare la NATO și să își reducă forțele armate. Sancțiunile împotriva Moscovei ar urma, de asemenea, să fie eliminate treptat.

Republicanii au criticat planul

Senatorul Roger Wicker, președintele republican al Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, l-a catalogat „extrem de problematic” și a spus că Ucraina „nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai flagranți criminali de război din lume, Vladimir Putin”.

„Putin a petrecut tot anul încercând să-l ia pe președintele Trump de prost”, a declarat senatorul Mitch McConnell, șeful comisiei pentru alocări de fonduri pentru apărare din Senat și fostul lider al majorității din Senat. „Dacă oficialii administrației sunt mai preocupați să-l îmbuneze pe Putin decât să asigure o pace reală, atunci președintele ar trebui să găsească noi consilieri.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul va colabora „cu America și Europa” pentru a ajunge la un acord de pace, după o conversație telefonică de o oră pe care a avut-o vineri cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul armatei, Dan Driscoll.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis că planul de pace Rusia-SUA ar putea „pune baza pentru un acord final de pace”.

Liderii europeni lucrează la un plan

„Europa a depus eforturi considerabile pentru a ajunge la o poziție solidă și unitară în această privință. Și cred că acest plan ar putea însemna că trebuie abandoneze toate eforturile și să se confrunte un scenariu în care europenii ar trebui să o ia de la zero”, a apreciat Rachel Rizzo, cercetător senior nerezident la Centrul pentru Europa al Consiliului Atlantic.

SUA au amenințat că vor suspenda tot sprijinul militar și de informații acordat Ucrainei dacă aceasta nu ajunge la un acord până joia viitoare, au declarat sursele.

Însă, pe măsură ce șocul inițial s-a mai risipit vineri, unii oficiali au susținut că este o repetare a impasului din trecut, când Trump a propus un acord, Zelenski și Europa s-au opus, iar președintele SUA a dat înapoi.

Un oficial european a declarat sub rezerva anonimatului că nu este prima dată când Zelenski este pus într-o situație dificilă de Trump. Oficialul s-a arătat optimst: intră în vigoare noi sancțiuni americane și, deși Ucraina se află într-o situație dificilă, continuă să atace ținte în adâncul Rusiei și să provoace pierderi masive forțelor rusești.

„Îmi este foarte greu să cred că o propunere atât de amplă ar putea fi elaborată într-un mod care să fie acceptabil nu doar pentru ruși și ucraineni, ci și pentru europeni într-un fel sau altul”, a apreciat Meghan O'Sullivan, directoarea Centrului Belfer de la Școala Kennedy a Universității Harvard, pentru Bloomberg Television.

„Cred cu tărie în a pune pe masă idei concrete ca punct de plecare, dar mi se pare de neconceput să mă aștept ca acest lucru să fie rezolvat și ca aceste probleme să fie negociate până joi.”

Multe detalii ale planului sunt propuneri care au fost respinse în trecut de Ucraina și aliații săi europeni. Statele membre NATO ar putea, de asemenea, să obiecteze, având în vedere că planul ar restricționa posibilitatea alianței de apărare de a admite noi candidați după cum consideră de cuviință. O astfel de mișcare ar necesita acordul tuturor celor 32 de membri.

Planul prevede ca Ucraina să primească o garanție de securitate din partea SUA, pentru care Washingtonul ar fi compensat. SUA ar primi, de asemenea, 50% din profit pentru reconstrucția și investiția în Ucraina și ar intra într-un parteneriat economic cu Rusia odată ce sancțiunile sunt ridicate.