Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună, după ce a părăsit armata. „40 de lire profit în zece secunde”

Un britanic în vârstă de 30 de ani pare să fi descoperit secretul cum să faci profit rapid, motiv pentru care a părăsit armata şis-a dedicat exclusiv afacerii care i-a adus şi „40 de lire profit în zece secunde”.

Connor Stone, în vârstă de 30 de ani, și-a schimbat complet viața după ce a părăsit armata și a lucrat temporar în domeniul transporturilor, căutând o nouă oportunitate profesională. Inițial, a început să vândă pe platforma Vinted propriile haine, doar pentru a-și suplimenta veniturile și a acoperi cheltuielile lunare ale familiei, formată din soţie şi un copil.

Cu timpul, el a descoperit o oportunitate profitabilă în cumpărarea de haine ieftine second hand și revânzarea lor online. În doar cinci luni, a reușit să își egaleze salariul lunar de 2.000 de lire sterline și, în aprilie 2024, a decis să renunțe la jobul său pentru a deveni reseller cu normă întreagă, relatează The Sun.

În acest moment, Connor Stone activează pe platforma Whatnot, unde organizează licitații live care durează doar zece secunde pentru diverse produse vestimentare ale unor cunoscute branduri şi declară că ajunge frecvent la venituri lunare de aproximativ 30.000 de lire sterline, în condiţiile în care achiziţionează marfă de aproximativ 10.000 de lire pe lună.

Ritmul rapid al vânzărilor atrage oferte consistente și profituri impresionante. De exemplu, a povestit el, a reuşit să vândă o geacă North , achiziționată cu 8 lire sterline de la angrosiști, cu 48 de lire, ceea ce înseamnă un profit de 40 de lire în zece secunde.

„Oamenii au zece secunde să liciteze pentru un articol. O geacă North Face nouă costă în magazin 240 de lire. Eu o vând cu 48 de lire și fac 40 de lire profit în zece secunde. Într-o jumătate de oră am făcut un profit de 1.400 de lire dintr-un stoc în valoare de 1.900 de lire”, a povestit fostul militar.

Connor Stone a recunoscut că, la început, tranziția de la armată către viața civilă nu a fost ușoară, fiind nevoie de mai multă iniţiativă.

„În armată ți se spune unde să fii, când să te trezești,când să mănânci. Totul este strict și disciplinat”, a povestit el, explicând cum l-a ajutat această experienţă să-şi organizeze afacerea, dar, de această dată, după propriile reguli şi propriul program.

Pe Whatnot, Connor vinde articole de la branduri renumite, prețul de pornire pentru fiecare articol fiind de 1 liră, iar cumpărătorii au zece secunde să liciteze. Deși prețurile finale sunt mult mai mici decât valoarea reală de piață, profitul obținut este considerabil, iar clienții, la rândul lor, sunt mulțumiți, considerând acihiţiile avantajoase.

Până acum, Connor Stone a vândut peste 52.000 de articole și și-a amenajat un depozit pentru întregul stoc. „Gândiți-vă la cât v-a costat produsul, nu la cât valorează”, spune el, explicând că profitul este mai mult decât satisfăcător, chiar și atunci când articolele se vând la prețuri reduse comparativ cu valoarea lor de piață.