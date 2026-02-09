search
Geamuri sparte la sediul PNL Hunedoara. Al doilea act de vandalism în mai puțin de un an

0
0
Publicat:

Sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat din nou, după ce persoane necunoscute au spart geamurile ușii de acces. Este al doilea incident de acest fel în mai puțin de un an, iar poliția a deschis dosar penal.

Sursă video: Radio Color

Sediul organizației PNL Hunedoara a fost ținta unui nou act de vandalism, după ce geamurile ușii de acces au fost sparte cu pietre de persoane rămase, deocamdată, neidentificate. Incidentul a fost constatat în dimineața zilei de luni, 9 februarie, iar polițiștii au demarat cercetări într-un dosar penal pentru distrugere.

Distrugerile au fost observate la primele ore ale dimineții de secretara partidului, care a alertat imediat autoritățile și nu a intrat în clădire până la sosirea echipajelor de poliție. Zona este supravegheată video, iar imaginile înregistrate au fost puse la dispoziția anchetatorilor pentru identificarea autorilor.

„La ora 9, în această dimineață, secretara partidului a mers la serviciu și a constatat că geamurile sunt sparte cu pietre. Nu a intrat înăuntru și a anunțat poliția. Poliția a venit și este în curs de cercetare. Persoanele sunt neidentificate, însă, spre deosebire de data trecută, la 1 iulie 2025, când ne-au spart din nou, după același mecanism, acum avem camere de luat vederi. Poliția ne-a făcut o cerere, să le punem la dispoziție înregistrările, iar în cursul zilei de astăzi le vom pune, pentru ca aceste persoane să fie cercetate. Sper din suflet acest lucru, pentru că Deva este un oraș civilizat, un oraș sigur. Dacă mergem pe principiul acesta că e un oraș nesigur, începe să îmi fie frică și de mersul pe stradă, înseamnă că și integritatea noastră personală este pusă la grea încercare”, a declarat președintele PNL Hunedoara, Vetuța Stănescu.

Reprezentanții partidului spun că, după incidentul de anul trecut, au fost instalate camere de supraveghere şi speră că, pe baza imaginilor, de data aceasta vandalii vor fi prinşi şi sancţionaţi.

„Nu îmi este ușor să scriu aceste rânduri.

Pentru a doua oară, sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat. După geamurile sparte în iulie anul trecut, un nou gest de distrugere fără sens. Poliția a fost sesizată, există camere de supraveghere și se fac verificări.

Sunt afectată nu pentru un sediu, ci pentru semnalul pe care astfel de fapte îl dau despre noi. Oricât de grea ar fi situația, violența nu este o soluție.

Nu caut pedepse și nu vreau spectacol. Mă interesează cum ajungem să nu mai avem astfel de porniri și cum ne întoarcem la dialog și decență. Dacă cineva are informații utile, îl rog să le transmită autorităților”, a transmis Vetuța Stănescu pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după descoperirea actului de vandalism.

Un incident similar a avut loc și în iulie 2025, când sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat în mod asemănător, geamurile ușii de acces fiind sparte cu bolovani.

