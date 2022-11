Deva, orașul încălzit de Termocentrala Mintia jumătate de secol. Cum așteaptă iarna după colapsul acesteia

Timp de peste jumătate de secol, municipiul Deva, reședința de județ a Hunedoarei, a depins de Termocentrala Mintia. Rețeaua de termoficare nu mai este însă funcțională, iar oamenii caută alternative pentru iarnă.

După Hunedoara și orașele din Valea Jiului, în 2021 a venit rândul Devei să renunțe definitiv la sistemul centralizat de termoficare, inființat în anii ´60 în municipiu în jurul Termocentralei Mintia.

Timp de mai multe decenii, locuitorii centrelor urbane din județul Hunedoara au depins de uzinele din zonă pentru a-și încălzi locuințele. După 1990, declinul minelor din Valea Jiului și al combinatului siderurgic din Hunedoara a adus la colaps rețele de termoficare care depindeau de ele, iar mii de centrale pe gaz au apărut în apartamentele hunedorenilor.

În Deva, datorită potențialului de producere a energiei al Termocentralei Mintia, trecerea de la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă la centralele individuale a fost mai lentă. Și aici, mii de familii au optat în ultimii ani pentru sisteme alternative de încălzire, față de cele oferite de termocentrala inaugurată în 1969.

Termoficare în Deva: de la cărbune la gaz

De la începutul anului 2021, Termocentrala Mintia nu a mai furnizat căldură și apă caldă în Deva, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cărbune. La acea vreme, aproape 4.000 de locuințe și clădiri din Deva erau racordate la sistemul centralizat de încălzire al municipiului.

Printre beneficiari se numărau 11 școli, licee și grădinițe din Deva, unde își desfășurau activtatea peste 4.000 de elevi și preșcolari. Doar Colegiul Naţional „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, o grădiniță, un internat și Palatul Copiilor aveau atunci de sisteme de încălzire proprie.

În lipsa căldurii și apei calde din instituțiile de învățământ racordate la rețeaua de termoficare, copiii au fost trimiși acasă, iar lecțiile s-au desfășurat pentru mai multe săptămâni în regim on-line.

Începutul primăverii a diminuat, atunci, efectele suspendării furnizării agentului termic în Deva, iar familiile care au dorit să își încălzească locuințele în iarna următoare au avut mai multe luni la dispoziție pentru a trece de la sistemul centralizat la centrale de apartament.

„Am cheltuit circa 7.000 de lei pentru montarea unei noi centrale, cu instalații noi în apartament. Nu am avut de ales, astfel că a trebuit să fac acest efort financiar pentru a avea apă caldă și căldură. Am plătit iarna trecută cam tot atât cât plăteam de obicei, iarna, pentru căldura și apa caldă de la Mintia, poate chiar mai puțin, însă am încercat să fac economii. Unii vecini, vârstnici, nu și-au permis încă o asemenea investiție sau le-a fost mai greu să se descurce pentru a-și monta centrale de apartament. Își încălzesc câte o cameră cu caloriferul electric”, spune Ioana, o localnică din Deva.

Termoficare în Deva cu centrale de apartament

În vara anului trecut, soarta rețelei de termoficare Mintia – Deva a fost pecetluită odată cu închiderea termocentralei care funcționa cu cărbune, însă aceasta nu mai avea activitate de producție din luna februarie 2021.

Atunci, peste 660 de salariați ai fostei „stele de pe Mureş” – cum era numită în trecut – au fost disponibilizați, iar uzina a intrat în conservare.

Devenii, care încă mai sperau ca problemele de la Mintia să poată fi rezolvate, nu au mai avut de ales și au fost nevoiți să găsească alte modalități pentru a-și asigura căldura în apartamente pe timp de iarnă.

Numărul cererilor pentru centrale termice pe gaz a crescut rapid în Deva în următoarele luni, relatau administratorii unor societăți comerciale specializate în furnizarea și montarea instalațiilor de încălzire.

Au fost însă deveni nemulțumiți de noile cheltuieli, dar și de trecerea de la un sistem centralizat funcțional timp de peste jumătate de secol, la centrale individuale.



Familiile cu venituri mici au putut opta pentru subvențiile acordate de municipalitate, tichete sociale în valoare de 2.500 de lei pentru achiziția unor centrale termice de apartament. Programul a fost destinat persoanelor și familiilor cu venituri nete de maximum 1.386 lei/lună/persoană și a avut până în prezent 49 de beneficiari.

Primăria Deva anunță că a finanțat până în prezent cu 628.000 de lei programul destinat familiilor cu venituri mici.

Potrivit primarului Florin Oancea, programul va putea continua, dacă sunt solicitări din partea localnicilor, care îndeplinesc condițiile pentru a primi tichetele sociale pentru achiziția centralelor.

Școlile din Deva au renunțat la căldura de la termocentrala Mintia

De la începutul anului trecut, când decizia închiderii Termocentralei Mintia nu devenise încă o certitudine, autoritățile din Deva anunțau că unitățile școlare vor fi dotate cu centrale proprii pe gaz, urmând ca odată cu noile investiții să renunțe la sistemul de furnizare a agentului termic de la Mintia.

Unele investiții s-au derulat cu întârziere, dar până în această toamnă, problema încălzirii din școlile și grădinițele din Deva a fost rezolvată.

„În prezent, toate unitățile de învățământ de stat din Deva au căldura și apa caldă asigurată. Atât achiziția de centrale termice cu instalațiile aferente cât și costurile cu proiectarea și execuția lucrării au fost finanțate din bugetul general al municipiului Deva. Ne dorim ca în viitor, să le putem dota și cu panouri fotovoltaice, în funcție de programele și axele de finanțare care se vor deschide”, spune primarul Florin Oancea.

Până în prezent, circa trei milioane de euro au costat instalațiile termice montate în grădinițele și școlile din Deva, care au fost decuplate de la începutul anului trecut de la rețeaua de termoficare a municipiului.

Au fost dotate cu centrale termice pe gaz clădirile care aparțin Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 și cele din Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic Energetic, Liceului cu program Sportiv „Cetate”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Teoretic „Teglas Gabor”.