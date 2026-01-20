Descoperire şocantă la Deva: scheletul unui bărbat mort de trei ani, găsit în locuința în care trăia cu fiul său. Cine a alertat autorităţile

Polițiștii din Deva au descoperit osemintele unui bărbat de 79 de ani, mort de aproape trei ani, în locuința în care trăia împreună cu fiul său.

Polițiștii din Deva au făcut o descoperire şocantă după ce un tânăr de 27 de ani a sesizat autoritățile prin numărul de urgență 112, alertat de vecini că nici tatăl său, nici bunicul său nu mai fuseseră văzuți de mult timp. La sosirea forțelor de ordine, în locuință a fost găsit doar tatăl tânărului, care locuia împreună cu bunicul său, în vârstă de 79 de ani.

Inițial, acesta le-a spus oamenilor legii că totul este în regulă, însă, la solicitarea expresă de a oferi detalii despre bătrânul cu care împărţea locuinţa, bărbatul de 55 de ani a mărturisit că tatăl său ar fi decedat în luna octombrie 2023, fără a oferi alte informații privind circumstanțele morții sau demersurile legale care ar fi trebuit efectuate ulterior.

Polițiștii au început atunci verificările în locuință și au descoperit un schelet, aflat chiar în patul în care obișnuia să doarmă bătrânul de 79 de ani. Descoperirea este cu atât mai şocantă cu cât fiul decedatului a locuit în continuare în aceeași locuință, fără a anunța autoritățile despre decesul tatălui său timp de aproape trei ani.

„Având în vedere aceste aspecte, polițiștii au efectuat verificări în locuință, iar într-una dintre încăperi au fost identificate osemintele unei persoane, aflate într-un pat. Situația a impus demararea de cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a survenit decesul, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

Fragmentele de oase umane au fost ridicate de către specialiștii Serviciului de Medicină Legală, urmând ca, prin raportul medico-legal de constatare a decesului, să fie stabilite cauzele morții”, a transmis IPJ Hunedoara, citat de Opinia Timişoarei.

Cazul a șocat comunitatea locală și ridică întrebări asupra modului în care o astfel de situație poate trece neobservată. Ancheta continuă, iar autoritățile verifică împrejurările în care s-a produs decesul și motivele pentru care fiul bătrânului nu a declarat moartea acestuia.