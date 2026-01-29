search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Colosseumul” din Carpați, premiat de specialiști. Noua față a amfiteatrului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

0
0
Publicat:

Redeschis în 2025, după aproape trei ani în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa a căpătat o nouă înfățișare, care nu a fost lipsită de controverse.

Amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa (județul Hunedoara) a revenit în atenția publicului în 2025, când lucrările de restaurare și conservare derulate în ultimii trei ani au fost finalizate.

Arena de piatră a fost redeschisă publicului, iar turiștii au găsit aici o structură metalică nouă, folosită ca tribună, care acoperă parțial rămășițele monumentului antic. Unii dintre cei care au cunoscut construcția au avut nevoie de timp pentru a pentru a se familiariza cu noul ei aspect. Gradenele metalice și de lemn acoperă parțial arena, fără ca noua structură să se sprijine pe monumente antice, dar îi dă un aspect modern. 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Imaginea 1/23: Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (44) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (48) jpg
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (49) jpg
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)

Unii au comparat amfiteatrul vechi de peste 1.900 de ani cu un stadion, iar alți vizitatori s-au plâns că autenticitatea acestuia a fost afectată. Și unii specialiști au avut, la rândul lor, obiecții cu privire la rezultatul lucrărilor de restaurare. Arhitecții și arheologii implicați în proiect au susținut că soluția tribunelor metalice, demontabile, a fost aleasă pentru a proteja monumentul și pentru a-i spori utilitatea. 

Restaurarea amfiteatrului, premiată

Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România (UNRMI) a apreciat însă proiectul și l-a premiat în cadrul Trienalei Naționale de Restaurare – 2025.

„Premiul pune în valoare întregul demers de restaurare și de punere în valoare a patrimoniului arheologic exemplar al Ulpiei Traiana, bazat pe cercetare și pe metode științifice adecvate, având ca rezultat readucerea în uz a unei structuri arheologice majore, fără ca intervenția nouă să altereze bunul de patrimoniu restaurat”, a transmis UNRMI.

Citește și: Zece locuri din România care au păstrat moștenirea romană. Unde începea „drumul de la capătul lumii” spre Roma

Amfiteatrul roman, construit la începutul secolului al doilea în fostul oraș antic înființat de împăratul Traian, a fost redescoperit în secolul al XIX-lea, dezvelit complet la începutul secolului XX și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de restaurare. Cea mai importantă dintre acestea a început în 2022 și a reprezentat o investiție de aproape cinci milioane de euro, finanțată prin programele europene (POR 2014–2020 și Programul Regional Vest 2021–2027), fonduri atrase de Consiliul Județean Hunedoara.

„Intenția noastră a fost aceea de a conserva ruina și de a permite vizitatorilor, de aici înainte, să o perceapă, să o viziteze, să aibă experiența acestui spațiu așa cum a fost timp de 100 de ani. Însă nu ne-am limitat la conservare, ci am adăugat încă un strat, cel de interpretare. În general, ruinele nu sunt explicite, nu își spun povestea în întregime fără un ajutor. Este ceea ce vedem deasupra ruinei, structura aceasta metalică, al cărei rol este, în primul rând, de a restitui monumentului caracterul său de spațiu introvertit, întors către centru, către arenă. Rolul acestor structuri este acela de a permite publicului să asiste la reprezentații, deci de a restitui monumentului funcțiunea originară. Asta am făcut și noi aici”, explica arhitectul Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România.

Proiectul a însemnat cercetarea și conservarea amfiteatrului, dar și restaurarea vestigiilor sale, reconstituirea unor elemente arhitecturale, consolidarea zidurilor, amenajarea unor tribune pe structuri metalice demontabile, construirea unei scene, instalarea unui sistem de iluminat arhitectural, precum și amenajări exterioare care facilitează accesul și vizitarea monumentului.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, orașul romanilor

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală a provinciei Dacia în vremea împăratului Traian, se află la 15 kilometri de Hațeg, iar în antichitate colonia se întindea pe o suprafață de cel puțin 30 de hectare.

În Antichitate, așezarea purta numele Colonia Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa și a fost locul unde s-au stabilit numeroși veterani din trupele care au luptat pentru cucerirea Daciei. Orașul antic număra la început câteva mii de locuitori, care se bucurau de privilegiile scutirii de taxe și de drepturi de proprietate asupra terenurilor fertile din împrejurimi, susțin istoricii.

Orașul cu plan patrulater a fost extins pe o suprafață vastă, care cuprindea și teritoriul actual al satelor din împrejurimile localității Sarmizegetusa, iar populația a crescut treptat până la 20.000–25.000 de locuitori.

Cel mai cunoscut monument din ansamblul de construcții antice este amfiteatrul roman, o clădire de piatră și marmură, bine conservată, în ciuda distrugerilor suferite de-a lungul timpului. Amfiteatrul a fost dezvelit la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar de atunci a trecut prin mai multe perioade de refacere.

Hunedoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
mediafax.ro
image
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de 27 de ani înainte de competiție
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
observatornews.ro
image
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cum poți reclama încălcarea drepturilor tale la Inspecția Muncii: Pașii prin care poți face o sesizare
playtech.ro
image
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop 29 ianuarie. Zi importantă pentru Raci, Fecioarele sunt apreciate de șefi și ar putea primi o mărire
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică