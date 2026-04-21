Micul „arsenalul” descoperit de poliție pe aeroportul din Cluj. De unde proveneau coletele suspecte

Poliţia de Frontieră a transmis, marţi, că agenţii şi inspectorii vamali au descoperit, în urma unor controale efectuate pe Aeroportul Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, două arme cu aer comprimat și 400 de proiectile, în cadrul unor verificări asupra unor colete din zona Cargo.

„În data de 20.04.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, alături de echipaje canine, a efectuat controale asupra unor colete din zona Cargo. În timpul verificărilor, într-unul dintre colete au fost descoperite două arme cu aer comprimat şi două cutii care conţineau fiecare câte 200 de bucăţi de proiectile pentru aceste tipuri de arme”, a comunicat instituţia.

„Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia, către o persoană fizică din România. Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armelor, bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, au mai transmis autoritățile.

„Poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, faptă prevăzută de art. 342, alin. 2 din Codul penal”, au precizat reprezentanții instituției.

Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care coletul a fost trimis și destinat.