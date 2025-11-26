Video Cei care vor să viteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie, dacă nu necesită viză. Cum se obține

Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA).

Anunțul a fost făcut miercuri de Ambasada britanică la Bucureşti

„ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători”, se arată pe pagina de Facebook British Embassy Bucharest

Costul actual al ETA este de 16 lire sterline și permite mai multe călătorii în Regatul Unit „pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului - oricare dintre acestea are loc mai devreme”.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare”, se mai arată în postarea ambasadei.