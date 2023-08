Iahtul Libertatea, celebra navă a Casei Regale a României, în topul celor mai luxoase din lume

Nava Luceafărul, fostul iaht al Casei Regale a României, este considerat unul dintre cele mai luxoase din lume. Ambarcațiunea care poartă acum numele de Nahlin a fost plasat pe locul 7 în Top 10 mondial al celor mai mari iahturi clasice.

Iahtul s-a numit inițial „Nahlin” și a fost construit în 1930 la Şantierul John Brown & Co Ltd, din Clydebank (Scoţia) pentru lady Annie Henriette Youle. În 1934 a devenit iahtul Casei Regale din Marea Britanie, fiind pus la dispoziția Regelui Edward al VIII-lea. Nava are o lungime de aproape 90 de metri, o lăţime de 11 metri şi un deplasament de 2.100 de tone.

În anul 1936, vasul a fost închiriat chiar de familia regală britanică, pentru o croazieră de două luni. Istoricii povestesc că la bordul luxosului iaht s-ar fi consumat controversata poveste de amor dintre regele Edward al VIII-lea şi Wallis Simpson (pe numele ei din naştere Bessie Wallis Warfield).

În 1937, vasul „Nahlin“ a fost cumpărat de Guvernul României (condus pe atunci de Gheorghe Tătărescu), contra sumei de 120.000 de lire sterline, o sumă uriaşă în acele timpuri. A fost rebotezat „Luceafărul“ și oferit în dar regelui Carol al II-lea. A fost folosit de Casa Regală a României pentru croaziere pe Marea Neagră, Marea Mediterană şi pe Dunăre.

În 1948, regimul comunist a preluat nava. După ce au fost înlăturate blazoanele şi simbolurile regale, iahtul a fost rebotezat „Răsăritul“ şi apoi „Libertatea“.

În anul 1956, iahtul a fost trecut pe linie moartă, fiind transformat în navă-restaurant, ancorat în zona Falezei Dunării, la Galaţi. După Revoluţie, a fost inclusă în patrimoniul societăţii de stat Regal SA, cu o valoare de inventar simbolică.

În anul 1999, „Libertatea“ a fost scoasă la licitaţie, iar unicul ofertant fiind englezul Nicholas Edmiston, unul dintre cei mai importanţi brokeri de iahturi din lume. Preţul vânzării a fost 265.000 dolari, o sumă mult prea mică pentru valoarea vasului.

Astfel, „Libertatea“ a redevenit „Nahlin“. Restaurarea vasului a costat în jur de 30 milioane de euro.

În prezent, „Nahlin“ navighează, în croaziere exclusiviste, fiind clasificată de Boat International în „The Top 10 Largest Classic Yachts in The World”, alături de iahturile unor case regale din Europa sau șeici arabi.