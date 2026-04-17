Video Grenadă din Al Doilea Război Mondial, descoperită pe un bulevard din Galați

O grenadă provenind, cel mai probabil, din Al Doilea Război Mondial a fost găsită de un bărbat vineri, 17 aprilie, pe bulevardul Siderurgiştilor din municipiul Galaţi.

În urma apelului la 112, la faţa locului au ajuns de urgenţă poliţiştii Secţiei 2, care au delimitat zona şi au instituit un perimetru de siguranţă până la sosirea echipelor specializate, scrie News.ro.

Pirotehniştii şi pompierii din cadrul ISU Galaţi au intervenit pentru ridicarea obiectului, operaţiunea fiind desfăşurată în condiţii de maximă siguranţă. Grenada urmează să fie distrusă controlat, într-un poligon specializat.

Potrivit primelor verificări, este vorba despre o grenadă defensivă, prevăzută cu focos şi încărcătură activă, rămasă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

În consecință, a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Cercetările sunt continuate de Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, pentru a stabili cum a ajuns muniţia în acel loc.

În februarie, o carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi.

Autorităţile au asigurat perimetrul pe întreaga durată a operaţiunii. Elementul pirotehnic a fost „ridicat, transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă”, urmând să fie distrus ulterior, conform procedurilor, într-un poligon special amenajat.