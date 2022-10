Elevă premiată la doar 16 ani pentru un roman alegoric cu cinci copii orfani. „Va avea un destin artistic de excepție”

Elenoire Ingrid Chirilă este o adolescentă pasionată de literatură și extrem de talentată în scris, debutul său fiind răsplătit cu un premiu destul de important având în vedere multitudinea de competitori.

Elenoire Ingrid Chirilă este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, iar în vara aceasta a primit premiul special pentru debut al Festivalului Internațional de Creație „Vrancea literară”, pentru volumul „Al doisprezecelea ceas”.

Este vorba despre un roman alegorico-fantastic ce dezvoltă povestea a cinci copii care trec printr-o călătorie într-un tărâm al perfecțiunii și al fericirii nemărginite.

Cinci copii orfani, care nu sunt frați, dar care s-au găsit și au format împreună o echipă, hotărând cu toții să-și schimbe destinul, să aibă o viață mai bună, mai fericită. Ei trec printr-o serie de întâmplări.

„Cred că a fost un dar de la Dumnezeu. Ideea mi-a venit pur și simplu, apoi am prins drag de personaje și am continuat să scriu, cu încurajări venite din partea părinților. Nu am mai scris o carte, ci aveam un caiet special, unde îmi scriam ideile, gândurile. Publicarea romanului este pentru mine un vis devenit realitate, fiindcă chiar îmi doream din copilărie să ajung să scriu o carte. Titlul cărții face legătură cu granița dintre realitate și fantastic, dintre ceea ce suntem noi, ca oameni, și ceea ce am vrea să fim. „Al doisprezecelea ceas” este timpul în care lumea se oprește pentru o secundă, în care trecutul este prezentul, iar prezentul este viitorul”, spune Elenoire despre cartea sa de debut.

Adolescenta este pasionată de literatura română, dar și de limba engleză și participă constant la olimpiadele de literatură română și engleză.

Autoarea menționează că a ales ca personajele principale să fie copii fără părinți pentru că aceștia sunt compătimiți de toată lumea și nimeni nu crede în puterile lor. Prin urmare, asta ar însemna automat că viitorul lor este stabilit de societate ca fiind unul nefericit, ceea ce nu este deloc adevărat.

„Cât timp ești un om cu voință și suflet, destinul ți-l poți scrie tu”

„Am vrut ca personajele principale să fie reprezentanții acestei categorii nu numai să le dau putere celor care se află în această situație, ci și pentru a-l face pe cititor că nu contează statutul social, avuțiile sau felul în care trăiești. Atât timp cât ești un om cu voință și suflet, destinul este cel pe care îl poți scrie tu”, spune despre cartea sa Elenoire Chirilă.

De asemenea, Elenoire a făcut referire și la numele personajelor romanului. „Numele fiecăruia dintre noi reprezintă încărcătura noastră spirituală. Astfel, numele personajelor au fost special alese, pentru a-i călăuzi pe drumul vieții, reprezentând un posibil ghid spiritual sau, chiar mai mult, legătura cu divinitatea”.

Președintele Festivalului Internațional de Creație „Vrancea Literară” spune că până a citi cartea acestei adolescente era extrem de pesimist în legătură cu literatura românească, dar, odată ce a lecturat acest roman, și-a dat seama că, de fapt, literatura este pe mâini bune

„Romanul are o scriitură de profesionist și, dacă n-ai ști că autorul este un copil, ți-ai închipui, oricât de specialist ai fi, că are măcar 35-45 de ani. De ce? Pentru simplul fapt că tratează foarte serios și la obiect o tematică mai mult decât dificilă. Cred în scrisul Elenoirei și sunt sigur că va avea un destin artistic de excepție”, susține Culiță Ioan Ușurelu, scriitor.