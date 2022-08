Colecționarul care te învață geografie din bancnote: „Dunărea apare pe bancnotele din Austria și din Ungaria“

Pasiunea pentru numismatic─â ╚Öi cea pentru geografie ale unui profesor ie╚Öean, Daniel R─âduianu, s-au contopit ╚Öi au dus la realizarea unei colec╚Ťii impresionante de bancnote ╚Öi monede, care are la baz─â o organizare riguroas─â, pe categorii inedite.

Profesorul Daniel R─âduianu pred─â Geografie ╚Öi Educa╚Ťie fizic─â la Colegiul Pedagogic ÔÇ×Vasile LupuÔÇť din Ia╚Öi ╚Öi este doctor ├«n Geografie al Universit─â╚Ťii ÔÇ×Alexandru Ioan CuzaÔÇť din Ia┼či (2010). Pasiunea pentru aceast─â materie s-a concretizat ├«n mai multe lucr─âri de specialitate, ├«ns─â marea lui dragoste r─âm├óne numismatica, fiind un colec╚Ťionar ├«nfocat.

ÔÇ×Este o pasiune veche a mea ÔÇô eram elev ├«n ciclul primar c├ónd am ├«nceput s─â str├óng monede ╚Öi bancnote. Bine├«n╚Ťeles c─â aveam ╚Öi timbre, dar timbre avea toat─â lumea, dar monedele ╚Öi bancnotele m-au fascinat. Pe atunci nu prea se g─âseau bani str─âini, am ├«nceput cu rublele din URSS, ob╚Ťinute de la p─ârin╚Ťii mei care au fost ├«ntr-o excursie. A╚Öa am ├«nv─â╚Ťat ╚Öi alfabetul chirilic, iar ├«n 1990, c├ónd eram ├«n clasa a IX-a, s-au deschis grani╚Ťele ╚Öi am putut s─â-mi procur tot mai multe bancnote. ├Ämi aduc aminte c─â prima mea moned─â a fost un 10 franci g─âsi╚Ťi pe strad─â ├«n Ia╚Öi. Este o pasiune care ocup─â mult timp, efort ╚Öi baniÔÇť, poveste╚Öte Daniel R─âduianu pentru ÔÇ×Weekend Adev─ârulÔÇť.

Pasiune costisitoare pentru un profesor

Ca orice colec╚Ťionar care se respect─â, profesorul de geografie merge periodic la t├órgurile de profil, de unde se ├«ntoarce de fiecare dat─â cu piese noi pentru colec╚Ťia sa impresionant─â, care num─âr─â ├«n prezent peste 10.000 de bancnote ╚Öi 11.500 de monede. La ora document─ârii materialului, Daniel R─âduianu tocmai revenise acas─â de la unul dintre cele mai mari t├órguri de numismatic─â, care a avut loc la T├órgu-Mure╚Ö, dup─â ce ├«n luna mai a participat ╚Öi la t├órgul de la Bra╚Öov.

ÔÇ×S─â ╚Öti╚Ťi c─â este costisitor s─â ai o asemenea pasiune. Merg la t├órguri cu mare pl─âcere ╚Öi ├«ntotdeauna economisesc ni╚Öte bani pentru a fi prezent acolo. Fac schimb cu al╚Ťi colec╚Ťionari, dar cump─âr ╚Öi piese care ├«mi lipsesc. Cea mai mare investi╚Ťie financiar─â ├«n procurarea unei bancnote a fost de 1.100 de lei, dar nu am calculat niciodat─â c├ó╚Ťi bani am pl─âtit din salariul meu de profesor s─â-mi satisfac hobby-ul. Am totu╚Öi o familie ├«n╚Ťeleg─âtoare, care ├«mi respect─â muncaÔÇť, m─ârturise╚Öte profesorul.

Colec╚Ťii alfabetice, colec╚Ťii tematice

Are acas─â zeci de clasoare cu bancnote aranjate pe continente, cea mai complet─â colec╚Ťie fiind dedicat─â Europei, unde exist─â bani din absolut toate statele componente, ├«ncep├ónd cu Albania ╚Öi p├ón─â la Ungaria, ├«n ordine alfabetic─â. ├Än ultimii ani s-a g├óndit s─â fac─â ceva ce nu a mai existat p├ón─â acum, s─â aranjeze colec╚Ťia pe tematici dintre cele mai diverse, plante reprezentate pe bancnotele lumii, faun─â, turism, ape etc.

ÔÇ×Plantele cultivate sunt frecvent ├«nt├ólnite pe bancnotele lumii, remarc├óndu-se cerealele precum gr├óu, porumb ╚Öi orez, apoi culturile specifice zonei calde, cum ar fi bananieri, cafea, cacao etc. ├Än Europa am identificat plante cultivate specifice zonei temperate pe bancnotele din Albania (cereale), Bulgaria (trandafiri, struguri, tutun), Finlanda (cereale), Grecia, Rom├ónia. Pe celelalte continente se pot observa reprezent─âri ale unor plante specifice zonei calde, cum ar fi cafea, cacao, banane, manioc, ananas, ceai verde, nuci de cocos, bumbac, trestia de zah─âr etc., dar ╚Öi ale celor din zona temperat─â, orezul fiind foarte ├«nt├ólnit pe bancnotele din AsiaÔÇť,┬ápoveste╚Öte profesorul colec╚Ťionar.

De asemenea, apar multe activit─â╚Ťi agricole, de la arat la recoltat, ├«mpreun─â cu utilajele agricole necesare activit─â╚Ťilor. ÔÇ×Plantele cultivate ╚Öi activit─â╚Ťile agricole conexe apar cu prec─âdere pe bancnotele din statele agrare, mai slab dezvoltate sau ├«n curs de dezvoltare, acolo unde sectorul primar are ponderi ridicate. Despre flora reprezentat─â pe bancnotele lumii am scris ╚Öi o carte ├«mpreun─â cu so╚Ťia mea, care este profesoar─â de biologieÔÇť, relateaz─â dasc─âlul.

Cu r─âbdarea trecem marea

Zona de hidrografie este, de asemenea, foarte bine reprezentat─â ├«n colec╚Ťia R─âduianu, fiind rodul unei munci intense. Pe ├«ntreg globul, profesorul a identificat 113 tipuri de bancnote cu elemente ale hidrografiei, continentul african fiind cel mai bine reprezentat, cu 43 de bancnote, urmat de cel asiatic, cu 39 de bancnote. ├Än Europa a g─âsit p├ón─â acum doar 15 tipuri de bancnote cu elemente de hidrografie.

ÔÇ×Fluviul Vltava, care traverseaz─â Praga, apare pe bancnota de 100 de coroane 1961 din Cehoslovacia. Dun─ârea, cel mai important fluviu european, apare reprezentat pe bancnotele din Austria ╚Öi din Ungaria ÔÇô 500 de forin╚Ťi. Am ╚Öi poduri peste ape curg─âtoare, cum este podul peste r├óul Drina la Vi┼íegrad din fosta Iugoslavie pe bancnotele de 5.000 de dinari. Podul ├śresund, care une╚Öte Danemarca de Suedia, apare pe 500 de coroane din Suedia. ├Än ceea ce prive╚Öte lacurile, cum ar fi lacul de acumulare Beli Iskar, el apare pe bancnota de 500 de leva, edi╚Ťia 1951, din Bulgaria. La Cascade, am Dettifoss (Islanda), fiind a doua cascad─â a Europei, dup─â Cascada Rinului, av├ónd un debit ├«ntre 200 ╚Öi 500 m┬│/s, care ilustreaz─â bancnota de 5.000 de coroane edi╚Ťia 1961ÔÇť, ne poveste╚Öte Daniel R─âduianu.

Banii românești, la mare căutare

Urm─âtoarea documentare consistent─â pe marginea bancnotelor va fi pe zona de industrie ╚Öi transporturi, colec╚Ťionarul m─ârturisind c─â acest studiu l-a ajutat s─â afle foarte multe lucruri pe care nu le ╚Ötia. Cercet─ârile sale s-au bucurat de un real succes la conferin╚Ťele anuale ale geografilor rom├óni, unde de fiecare dat─â a venit cu o alt─â tem─â, dar ╚Öi la ╚Öcoala unde pred─â, st├órnind curiozitatea elevilor.

Daniel R─âduianu sus╚Ťine c─â ├«n r├óndul colec╚Ťionarilor rom├óni, cele mai c─âutate ╚Öi mai scumpe bancnote sunt cele rom├óne╚Öti. Din punctul s─âu de vedere, explica╚Ťia este simpl─â ╚Öi logic─â, ├«n sensul c─â orice colec╚Ťionar ├«ncepe cu statul din care face parte. Sunt ├«ns─â ╚Öi foarte mul╚Ťi colec╚Ťionari str─âini afla╚Ťi ├«n mare c─âutare de bancnote rom├óne╚Öti, pentru care sunt dispu╚Öi s─â pl─âteasc─â mici averi.

Profesorul R─âduianu crede c─â datorit─â progreselor tehnologice, ├«n timp, bancnotele, care sunt folosite ├«nc─â din Evul Mediu, vor fi ├«nlocuite cu banii electronici. De altfel, statele mai dezvoltate, cum este Suedia, se confrunt─â deja cu lipsa de numerar pe pia╚Ť─â, ╚Öi din acest motiv, el consider─â c─â impresionanta sa colec╚Ťie va fi ╚Öi mai valoroas─â.