Stare de alertă în Vrancea, din cauza viscolului care a blocat județul. Vremea rea mai durează cel puțin până duminică

Șeful Guvernului a convocat o ședința de urgență a CNSU, fiind decretată stare de alertă în județul Vrancea, pentru suplimentarea forțelor de intervenție privind situația generată de fenomenele meteo.

Locuitorii din Vrancea, anunțați prin RO-Alert privind instituirea stării de alertă

Locuitorii din Vrancea au fost avertizaţi, sâmbătă, printr-un mesaj RO-ALERT, privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului ca urmare a situaţiei generate de ninsoare şi viscol, fiind sfătuiţi să evite deplasările şi să respecte recomandările autorităţilor.

"Începând cu data de 28.01.2023, ora 13,30 se declară starea de alertă la nivelul judeţului Vrancea. Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi, evitaţi deplasările, apelaţi serviciul de urgenţă 112 numai în caz de necesitate. Informaţi-vă din canalele media şi aplicaţiile on-line", se arată în mesajul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea.

În contextul situației generate de fenomenele meteo periculoase prognozate astăzi, 28 ianuarie 2023, premierul României, Nicolae-Ionel Ciucă a convocat în regim de urgență, în format online, Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În cadrul ședinței CNSU a fost dispusă măsura decretării stării de alertă la nivelul județului Vrancea, în baza HCJSU Vrancea, abilitând, astfel, Ministrul Afacerilor Interne să avizeze hotărârea.

Prin această măsură se pun în aplicare acțiuni imediate de răspuns, precum suplimentarea forțelor de intervenție, alertarea structurilor din zonele limitrofe, asigurarea permanenței structurilor cu responsabilități clare în gestionarea situației generate de fenomenele meteo extreme, până la revenirea la starea de normalitate.

Hotărârea aprobată de CNSU poate fi consultată mai jos.

Ce înseamnă stare de alertă

Starea de alertă va permite autorităţilor locale şi judeţene, printre altele, să achiziţioneze servicii suplimentare de deszăpezire şi să solicite sprijinul altor instituţii din ţară pentru a deblocarea zonelor afectate de ninsoare şi viscol.

"Tocmai ce am încheiat o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind solicitarea declarării stării de alertă la nivelul judeţului Vrancea pentru înlăturarea efectelor căderilor abundente de zăpadă şi a viscolului care încă mai persistă în zona de sud a judeţului. (...) pentru că, din păcate, prognoza meteo a fost una care a anticipat într-o foarte mare măsură, dar în cursul nopţii aceasta a fost mult mai puternică şi a cauzat foarte multe probleme. (...) Nu se pune problema să nu putem ajunge (la nivel de instituţii - n.red.) în vreo localitate în acest moment, nu avem situaţii deosebite, nu avem bolnavi care să fie izolaţi, înzăpeziţi. Din fericire, nu mai avem nici consumatori fără energie electrică. În continuare avem închise 11 drumuri judeţene naţionale şi opt drumuri judeţene", a declarat Nicuşor Halici, într-o conferinţă de presă.

Prefectul a solicitat sprijinul Armatei pentru deszăpezirea drumurilor naţionale şi judeţene.

"Am solicitat sprijinul şi Armatei. Ne-au pus la dispoziţie deja 148 de militari, nouă camioane supraînălţate, care vor putea ajunge în zonele cu probleme, atât din drumurile naţionale că şi din drumurile judeţene. Urmează ca alţi câţiva militari să intervină şi pe raza municipiului Focşani, pe anumite trotuare. De asemenea, armata ne mai pune la dispoziţie două şenilate care vor transporta eventualele cazuri medicale, dacă va fi nevoie, în special din zona de sud a judeţului şi vor mai avea şi o şenilată cu lamă de deszăpezire, care deja a plecat spre Măicăneşti, urmând să descongestioneze şi să deschidă drumul naţional în zona Măicăneşti - Stupina - Ciorăşti", a spus Halici.

El s-a referit şi la situaţia din sudul judeţului.

"În ceea ce priveşte cealaltă parte a judeţului, de sud, şi aici ne referim la 23A şi 23B, pe care sper să intervină să-l deszăpezească Armata, precum şi Sihlea - Bogza, unde bate vântul foarte puternic, aşteptăm puţin orele după amiezii, când prognoza meteo spune că viscolul va scădea în intensitate. Indiferent de intervenţia pe care o facem acum, cel puţin de la Gologanu la Tătăranu este aproape imposibil să menţinem deschisă circulaţia pentru autovehicule la nivel de circulaţie civilă", a precizat prefectul.

Acesta a făcut apel către populaţie să evite deplasările, sub orice formă, pentru a nu risca să rămână înzăpeziţi.

"Din păcate, am avut unii conducători auto care nu au înţeles şi nici nu au respectat semnalele. (...) Am avut o problemă continuă şi una mai persistă, pe două drumuri naţionale, Răstoaca - Măicăneşti, unde câteva tiruri, neechipate corespunzător pentru iarnă, au blocat drumul naţional şi a durat foarte mult scoaterea lor de pe carosabil, (...) ceea ce a creat nervozitate multor şoferi, ca şi cum tot instituţiile ar fi de vină că unii nu-şi pun anvelope de iarnă sau lanţuri sau nu au nici măcar minimul necesar, o lopată care să facă minima deszăpezire când rămân acolo într-un troian. De aceea, fac un apel în continuare ca, cel puţin până mâine, în jurul prânzului, când estimăm să avem toate drumurile, inclusiv cele judeţene, la trafic de iarnă, să fie evitate deplasările sub orice formă. Dacă sunt deplasări care sunt absolut urgente, rugămintea mea este să fie apelat sistemul unic de urgenţă 112 şi, în funcţie de nevoie, trimitem ceea ce este nevoie, acolo unde este nevoie, dar trimitem instituţii specializate, ca să nu mai rămână cineva blocat în zăpadă", a afirmat Nicuşor Halici.

El a mulţumit tuturor primarilor din judeţ care s-au implicat în deszăpezirea comunelor şi au intervenit chiar şi pe drumurile judeţene.

"Vreau să le mulţumesc tuturor primarilor pentru exemplul de bună practică, dar mai ales de interesul pe care l-au arătat faţă de comunităţi. M-am întâlnit cu ei în timpul nopţii, de exemplu viceprimarul de la Năruja era pe buldoescavator, pentru că l-a schimbat pe cel care manipula buldoescavatorul. Azi noapte era pe buldoescavator şi primarul de la Valea Sării, pe lama pe care o are la primărie, deszăpezea el pentru că omul care a acţionat în timpul nopţii era obosit. Şi au acţionat (primarii - n.red.) pe timpul nopţii inclusiv pe nişte secţiuni de drum care nu le erau un responsabilitate, ca să nu ţină comunităţile izolate. Şi la Dumitreşti s-a întâmplat la fel, şi la Tătaranu, şi mai sunt şi alte localităţi în care primarii au fost activi, s-au urcat pe utilaje pentru că au şi acele licenţe şi permise", a susţinut prefectul.

INFOTRAFIC Care era starea drumurilor sâmbătă dimineața

Circulaţia pe DN2, de la limita judeţului Ialomiţa până la Poşta Câlnău, a fost deschisă, cu restricţie de tonaj de 3,5 tone, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe DN2/E85 accesul a fost restricționat tuturor categoriilor de autovehicule între localitatea Slobozia Bradului din Vrancea până la limita cu județul Buzău. Mai multe detalii aici.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din cauza zăpezii viscolite, ca măsură preventivă, a fost închisă circulația pe următoarele drumuri naționale:

1. DN 2 Căldărușeanca – Râmnicu Sărat, județul Buzău;

2. DN 22 Râmnicu Sărat – Băile, județul Buzău;

3. DN 2C Costești – Padina, județul Buzău;

4. DN 23B Măicănești – Ciorăști, județul Vrancea;

5. DN 2N Bogza – Jitia, județul Vrancea;

6. DN 23A Milcovul – Ciorăști, județul Vrancea;

7. DN 23 Olăneasca, județul Brăila – Mândrești, județul Vrancea;

8. DN 23B Măicănești – Codrești, județul Vrancea;

9. DN 2R Jitia-Vintileasca, județul Vrancea;

10. DN 2L Tișița – Soveja, județul Vrancea;

11. DN 2M Focșani – Butucoasa, județul Vrancea.

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone a fost restricționată pe următoarele artere rutiere:

1. DN 2 Obrejița – Adjud, județul Vrancea;

2. DN 2D Focșani – Greșu, județul Vrancea;

3. DN 24 Cosmești, județul Galați – Tișița, județul Vrancea;

4. DN 11A Adjud – Podu Turcului, județul Vrancea.

5. DN 22 Râmnicelu, județu Buzău – Brăila, județul Brăila;

6. Toate drumurile naționale din județul Tulcea.

Viscolul a lăsat fără curent mai multe localități și a îngreunat accesul ambulanțelor, fiind nevoie de intervenții cu șenilatele. Mai multe detalii aici.

Ciclon polar în România. Strat consistent de zăpadă la munte

O bună parte a țării se află sub Cod galben și Portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până duminică, la ora 10.00.

Meteorologii au anunțat un val de ninsori aduse de un ciclon polar în România încă de joi, urmând să se extindă în sud-vestul țării, în Carpații Meridionali și local în Moldova.

ANM a emis cod portocaliu în intervalul 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10, anunțând ninsori abundente și viscol.

În județele Vrancea, Buzău și în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița și Argeș va ninge abundent (35...50 l/mp) și se va depune strat de zăpadă consistent. Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55...65 km/h și vor fi perioade în care va fi viscol și vizibilitate scăzută, au anunțat meteorologii.

Zone din 25 de judeţe şi Municipiul Bucureşti sunt vizate, până sâmbătă seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol şi intensificări ale vântului, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00, în Dobrogea, Muntenia, Carpaţii Meridionali şi local în sudul Moldovei şi în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula în general între 25 şi 40 litri/mp.

Judeţele care se vor afla sub incidenţa Codului galben de vreme rea sunt: Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea, Giurgiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

În zonele joase de relief din Muntenia şi Moldova, la început vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, apoi, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă.